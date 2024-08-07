Arseniy Batagov da fırtına’ya kapıldı!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 10'uncu transferini de tamamladı…22 yaşındaki oyuncunun alınması yönünde özellikle scout ekibinin sunduğu olumlu rapor sonrası görüşmeler başladıArdından da futbolcu ikna edildi. Batagov yarın Rapid Wien ile oynanacak Avrupa Ligi 3. eleme turu maçının kadrosunda olacak.Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Arseniy Batagov, 2022'de imza attığı Zorya Luhansk'ta 63 karşılaşmada forma giyip 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.