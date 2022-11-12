Avcı: Her yarışın içinde olacağız

Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çok iyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz, o da değil. Daha iyisini yapacak kalitemiz var, bunu daha iyi şekilde yansıtacağız. Avrupa kupalarında varız. Türkiye Kupası başlayacak, ligdeyiz. Trabzonspor her yarışın içinde olacaktır.Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Transferde takımımızın durumuna, bütçesine, yabancının sayısına göre, yerli veya yabancı değerlendirmesini yapacağız."TRABZONSPOR Kulübü Yönetim Kurulu dün karşılaşma öncesi Anıtkabir'İ ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından bordomavili heyet, saygı duruşunda bulundu.