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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Avcı: Her yarışın içinde olacağız

YUNUS EMRE SEL
Avcı: Her yarışın içinde olacağız

“Çok iyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz, o da değil. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Peres ve Visca aramıza katılacak. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok”

Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çok iyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz, o da değil. Daha iyisini yapacak kalitemiz var, bunu daha iyi şekilde yansıtacağız. Avrupa kupalarında varız. Türkiye Kupası başlayacak, ligdeyiz. Trabzonspor her yarışın içinde olacaktır. Peres ve Visca yeni transfer olarak arada takımın içine katılacak ve kalitemizi daha yukarı çekecek. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Transferde takımımızın durumuna, bütçesine, yabancının sayısına göre, yerli veya yabancı değerlendirmesini yapacağız."

MAÇ ÖNCESİ ATA'YA GİTTİLER
TRABZONSPOR Kulübü Yönetim Kurulu dün karşılaşma öncesi Anıtkabir'İ ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından bordomavili heyet, saygı duruşunda bulundu.

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Avcı: Her yarışın içinde olacağız
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