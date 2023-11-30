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Giriş Tarihi: 30.11.2023

‘Avcı ile yaptık yine yaparız’

YUNUS EMRE SEL
‘Avcı ile yaptık yine yaparız’

Başkan Doğan, şampiyonluğun Trabzonspor için artık gelenek haline gelmesi gerektiğini söyledi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bjelica ile tam zamanında yolların ayrıldığını, büyük hedeflere yine Abdullah Avcı ile ulaşacaklarını söyledi. Kulüp dergisine konuşan Başkan, şu ifadeleri kullandı: "Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık. Son 10 sezonda Türkiye'de en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan, Trabzon'a 1 Türkiye Ligi, 2 Süper Kupa şampiyonluğu getiren Abdullah Avcı, tabi ki doğal seçimimizdi. İki sene önce yaptığımızı bir kez daha yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek."

SAVUNMA ALARMI
Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçtan beraberlikle dönen ancak 3 gol yiyen Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatmada ciddi sıkıntı yaşıyor. Abdullah Avcı'nın göreve başladığı ilk iki maçta rakiplere duvar ören bordo-mavililer, son üç karşılaşma 6 gol yedi. Tecrübeli teknik adamın savunma bloğunda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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‘Avcı ile yaptık yine yaparız’
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