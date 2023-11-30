‘Avcı ile yaptık yine yaparız’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bjelica ile tam zamanında yolların ayrıldığını, büyük hedeflere yine Abdullah Avcı ile ulaşacaklarını söyledi. Kulüp dergisine konuşan Başkan, şu ifadeleri kullandı: "Biz camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine inanarak bu yola çıktık.İki sene önce yaptığımızı bir kez daha yapmak için kendisini Karadeniz'in dalgalı sularına yeniden davet ettik. Bu topraklarda çok yakında, alışık olduğumuz fırtına geri gelecek."Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçtan beraberlikle dönen ancak 3 gol yiyen Trabzonspor, son haftalarda kalesini gole kapatmada ciddi sıkıntı yaşıyor. Abdullah Avcı'nın göreve başladığı ilk iki maçta rakiplere duvar ören bordo-mavililer, son üç karşılaşma 6 gol yedi. Tecrübeli teknik adamın savunma bloğunda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.