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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Avcı sistemi değiştirdi Bakasetas coştu

YUNUS EMRE SEL
Avcı sistemi değiştirdi Bakasetas coştu

Trabzonspor’un yıldızı, yeni oyun düzeninde beklenen patlamayı yaptı. Sahada tek 10 numara olarak oynayınca performansı artan Yunan futbolcu, geride kalan 4 maçta 2 gol ve 3 asist üretti

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas sezona iyi başlayamasa da son haftalarda gerçek ritmini buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sistemde değişikliğe gitmesiyle birlikte Abdülkadir Ömür ve Enis Bardhi kulübeye geçerken Yunan yıldız sahada tek 10 numara kaldı. Bu taktiksel değişiklik sonrasında ise performansı tavan yaptı. Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Bakasetas, son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

YUSUF TAKIMDAN AYRI
Trabzonspor, Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çok sayıda oyuncunun izinli ve milli takımda olması nedeniyle U19 takımından takviye yapılarak çalışma gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

İKİ MAÇIN DEĞERİ 20 MİLYON EURO
UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, sonrasında evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek iddiasını korumuştu. Bordomavililer için 6 ve 13 Ekimde Monaco ile oynayacakları iki karşılaşma kritik öneme sahip. Fırtına bu maçlardan istediği sonuçlarla ayrılması durumunda gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Son 32'ye kalmanın geliri ise 20 milyon Euro'dan fazla olacak.

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Avcı sistemi değiştirdi Bakasetas coştu
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