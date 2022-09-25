Avcı sistemi değiştirdi Bakasetas coştu

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas sezona iyi başlayamasa da son haftalarda gerçek ritmini buldu.Bu taktiksel değişiklik sonrasında ise performansı tavan yaptı. Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 6 maçta 1 gol ve 1 asist üretebilen Bakasetas, son dört karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı. Tecrübeli futbolcu, kaleye yakın oynadığı zaman çok daha etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.Trabzonspor, Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çok sayıda oyuncunun izinli ve milli takımda olması nedeniyle U19 takımından takviye yapılarak çalışma gerçekleştirildi. Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, sonrasında evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 yenerek iddiasını korumuştu. Bordomavililer için 6 ve 13 Ekimde Monaco ile oynayacakları iki karşılaşma kritik öneme sahip. Fırtına bu maçlardan istediği sonuçlarla ayrılması durumunda gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacak. Son 32'ye kalmanın geliri ise 20 milyon Euro'dan fazla olacak.