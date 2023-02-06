Avcı: Yarışın çok uzağında kaldık!

Zorlu maça 'İstanbul'da fırtına' var paylaşımıyla çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası özellikle ikinci yarıda istediklerini yapamadıklarını söyledi. Galatasaray'ın ligdeki performansını, şampiyon oldukları geçen seneki hallerine benzeten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunortada giderken bir tane geldi,gol oldu ve sonra oyun değişti. İlk yarı koparabilirdik. 2-1 olunca biz tercihlerimizi yanlış kullandık. 3'ü de atabilirlerdi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle evimizde üst üste 3 maç oynayacağız. Evet, ligde şampiyonlukyarışının gerisinde kaldıkama bu durumdan çıkacağız. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin, mücadeleyi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
DIŞARIDA KAZANMAYIUNUTTU
EVİNDEyenilmezlik serisini 36 maça çıkaran Trabzonspor, deplasmanda ise kayıplarda. 1 Ekim 2022'deki Kayserispor karşılaşmasından sonra dışarıda oynadığı mücadelelerde kazanamayan bordo-mavililer, dış sahada son 6 maçında 3 puan alamadı (4M-2B).
MELER DİREKT PENALTIYI ÇALDI
KARŞILAŞMANIN 50. dakikasında gelişen atakta Galatasaray, Trezeguet'nin Yunus'un ayağına basarak düşürmesiyle penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler direkt beyaz noktayı gösterirken VAR'ı dinleyerek teyit ettirdi. Bu pozisyonda Trezeguet sarı kart gördü.