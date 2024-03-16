Avcı’dan F.Bahçe mesajı

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Mücadelede sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:Tecrübeli hoca, transfer çalışmalarının sürdüğünü de vurgulayarak, "Transfer çalışmalarını erken tamamlamak istiyoruz. Görüntülü olarak konuştuğum birçok oyuncu var şu an için. Gelecek sezonun planlaması için yoğun şekilde hazırlanıyoruz" dedi.