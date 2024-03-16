Avcı’dan F.Bahçe mesajı

Trabzonspor
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Mücadelede sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Ben Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın F.Bahçe istatistiğine bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun, güzel maç olsun. Bizim heyecanlı olmamamız ve sakin olmamız gereken bir maç."
Tecrübeli hoca, transfer çalışmalarının sürdüğünü de vurgulayarak, "Transfer çalışmalarını erken tamamlamak istiyoruz. Görüntülü olarak konuştuğum birçok oyuncu var şu an için. Gelecek sezonun planlaması için yoğun şekilde hazırlanıyoruz" dedi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde sarılacivertlilere karşı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.