Avcı’dan önemli açıklamalar!

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye Kupası önemli hedeflerden biri. Tur atladık ve son 16'ya kaldık. Ufak tefek rotasyonumuz oldu. Kazandığımız için oyuncuları tebrik ederim.Abdülkadir Ömür ile Umut çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Bunun da nedenini bilmiyorum" dedi. Avcı, Panathinaikos'la anlaştığı belirtileniçin ise "Çok özel bir karakter.ifadesini kullandı.