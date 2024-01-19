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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Avcı’dan önemli açıklamalar!

Avcı’dan önemli açıklamalar!
TEKNİK direktör Abdullah Avcı, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye Kupası önemli hedeflerden biri. Tur atladık ve son 16'ya kaldık. Ufak tefek rotasyonumuz oldu. Kazandığımız için oyuncuları tebrik ederim. Sebebini bilmediğim bir şekilde bugün (dün) Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ile Umut çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Bunun da nedenini bilmiyorum" dedi. Avcı, Panathinaikos'la anlaştığı belirtilen Bakasetas için ise "Çok özel bir karakter. Transferi gerçekleşse dahi Bakasetas Trabzonspor'a her şeyini veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok" ifadesini kullandı.

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Avcı’dan önemli açıklamalar!
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