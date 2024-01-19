Avcı’dan önemli açıklamalar!

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye Kupası önemli hedeflerden biri. Tur atladık ve son 16'ya kaldık. Ufak tefek rotasyonumuz oldu. Kazandığımız için oyuncuları tebrik ederim. Sebebini bilmediğimbir şekilde bugün (dün) AbdülkadirÖmür ve Umut Bozok aramızdayoktu. Onlarla ilgili kulübümüzaçıklama yapar. Abdülkadir Ömür ile Umut çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Bunun da nedenini bilmiyorum" dedi. Avcı, Panathinaikos'la anlaştığı belirtilen Bakasetas için ise "Çok özel bir karakter. Transferi gerçekleşsedahi Bakasetas Trabzonspor'aher şeyini veren bir oyuncu.Henüz benim önüme gelen net birşey yok" ifadesini kullandı.