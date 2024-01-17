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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Avcı’nın çağrısı karşılık buldu!

Avcı’nın çağrısı karşılık buldu!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Umut Bozok iki aydır ortada yok, umarım yakın zamanda aramıza katılır" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan sonra çok uzun zamandır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan Umut, antrenmana çıktı. Düz koşu yapan 27 yaşındaki santrforun, hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasına kadar fiziksel olarak eksiklerini kapatması bekleniyor. Özellikle Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi sonrası ön tarafta sıkıntı yaşayan Avcı, Umut'un durumunu yakından takip ediyor.

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Avcı’nın çağrısı karşılık buldu!
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