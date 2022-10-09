Avcı’nın gözü Visca&Dorukhan’da

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımdaki rotasyonda ciddi sıkıntıya neden olan iki oyuncusu Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün geri dönüşü için adeta gün sayıyor. Geçen sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Boşnak futbolcunun yaklaşık bir ay içerisinde saha çalışmalarına başlayabilecek seviyeye geleceği ve Dünya Kupasının ardından tam olarak iyileşeceği belirtildi.26 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığın ardından 2.5 ay sonra topla çalışmalara başlaması planlanıyor.ırtına'nın orta saha oyuncusu Siopis, kulübün dergisine samimi açıklamalar yaptı. Savaşçı bir takım olduklarını belirten Yunan oyuncu, "Ligi şampiyon olarak bitirince muhteşem duygular yaşadım. İleride çocuklarıma anlatacağım çok güzel şeylerdi.Bütün bu kutlamalarda Trabzon'un bir parçası oldum. Bu kadar sevgiyi daha evvel hiç görmemiştim" ifadelerini kullandı.