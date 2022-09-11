Avcı’nın hedefi 5’te 5 yapmak

Trabzonspor Teknik Direktörü, 3’ü ligde, ikisi Avrupa’da olmak üzere önündeki 5 maçı kayıpsız geçip moral bulmak istiyor
Trabzonspor'u hem lig hem de Avrupa'da çok kritik maçlar bekliyor. Sezonungeri kalan bölümündeoynadığı 5 maçta 3galibiyet, 1 yenilgi ve bir beraberlikalarak 10 puan toplayanbordo-mavililer, AvrupaLigi H Grubu'nda da ilk maçınıkaybetmişti. Karadeniz ekibini Adana Demirspor ile başlayacak olan süreçte ise çok sıkışık bir trafik bekliyor. Yarın Adana ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fırtına, ardından bir ay içinde 6 kritik mücadeleye çıkacak. Bu maçlardanikisi Avrupa Ligi'ndeönce Kızılyıldız, ardındanise Monaco ile deplasmandaoynanacak.
MİNİ REVİZYON GELİYOR
Trabzonspor'da öncelikli hedef 3'ü ligde ikisi Avrupa'da olmak üzere önündeki 5 maçta 15 puan kazanmak. TrabzonsporTeknik DirektörüAbdullahAvcı, 1 ay içerisindeoynanacak olan bu karşılaşmalardakadrodasürekli minirevizyonlar yaparak,geçiş sürecinien az sakatlıklarlaatlatmaya çalışacak.
MAREK HAMSİK İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, 5 haftalık sakatlık sürecinin ardından son iki karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuştu. Bu sürede çalışmalarına devam eden ve fizik eksiğini kapatan 34 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini geri alacak.
KIZILYILDIZ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 15 Eylül Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları 250 TL ila 1250 TL arasında değişiyor.