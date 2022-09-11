Avcı’nın hedefi 5’te 5 yapmak

Trabzonspor'u hem lig hem de Avrupa'da çok kritik maçlar bekliyor.Karadeniz ekibini Adana Demirspor ile başlayacak olan süreçte ise çok sıkışık bir trafik bekliyor. Yarın Adana ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fırtına, ardından bir ay içinde 6 kritik mücadeleye çıkacak.Trabzonspor'da öncelikli hedef 3'ü ligde ikisi Avrupa'da olmak üzere önündeki 5 maçta 15 puan kazanmak.Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, 5 haftalık sakatlık sürecinin ardından son iki karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuştu. Bu sürede çalışmalarına devam eden ve fizik eksiğini kapatan 34 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini geri alacak.Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 15 Eylül Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları 250 TL ila 1250 TL arasında değişiyor.