Avcı’nın şifresi: 7. hafta!

Süper Lig'de geride kalan13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekti. Bordomavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde2020-21'nin 9. haftasında Trabzonspor'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçındaalarak 14 puan toplamıştı. Bordo-mavililer ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi.Kayseri(D)KasımpaşaBeşiktaş(D)SivassporKonyasporAnkaragücü(D)