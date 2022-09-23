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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Avcı’nın şifresi: 7. hafta!

YUNUS EMRE SEL
Avcı’nın şifresi: 7. hafta!

Tecrübeli teknik adam, ilk 7 maçının ardından takımını coşturuyor

Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekti. Bordomavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 maçında inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde Fırtına koparıyor.

YENİ SERİ ZİRVEYİ MÜJDELER!
2020-21'nin 9. haftasında Trabzonspor'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı. Bordo-mavililer ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi. Teknik heyet bir kez daha yeni çıkış için hazırlıklarını yaparken, iyi bir serinin yeniden bordo-mavilileri liderlik koltuğuna oturtacağına inanılıyor.


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Avcı’nın şifresi: 7. hafta!
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