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Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:04 Son Güncelleme: 23.9.2022 10:07

Avcı’nın şifresi 7. hafta! İşte ilginç istatistik...

YUNUS EMRE SEL
Avcı’nın şifresi 7. hafta! İşte ilginç istatistik...

Trabzonspor'un çalıştırıcısı Abdullah Avcı hakkında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk 7 maçının ardından takımını coşturuyor. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekti. Bordomavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 maçında inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde Fırtına koparıyor.

YENİ SERİ ZİRVEYİ MÜJDELER!

2020-21'nin 9. haftasında Trabzonspor'da işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplamıştı. Bordo-mavililer ardından 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle 28 puan elde etti. Fırtına, 2021-22'nin ilk 7 haftasında ise 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sonrasında ise 15. haftaya kadar puan kaybetmedi. Teknik heyet bir kez daha yeni çıkış için hazırlıklarını yaparken, iyi bir serinin yeniden bordo-mavilileri liderlik koltuğuna oturtacağına inanılıyor.

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Avcı’nın şifresi 7. hafta! İşte ilginç istatistik...
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