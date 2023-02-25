Avrupa dersini geçemiyor!

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Konferans Ligi son 16 playoff turu rövanşında Basel'e deplasmanda 2-0 yenilerek havlu atan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında istediği başarıyı elde edemiyor. Kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında bu kulvardaAbdullah Avcı, iki sezonda Trabzonspor ile Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi'nde 14 müsabakada saha kenarında takımının başındaydı.Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi playoff'unda Kopenhag'a iki maç sonunda 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Daha sonrasında yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor; grubu 3. bitirip Konferans Ligi play-off'una kaldı.Başakşehir ile ilk Avrupa deneyimini yaşayan Avcı, turunculacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 müsabaka oynadı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle uluslararası arenaya veda edip hayal kırıklığı yaşattı.Basel'e kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18 deplasman maçında sadece 1 galibiyet elde ederken 13 mağlubiyet- 4 beraberlik aldı. 6 yıldır yurt dışında maç kazanamayan Avcı'nın, Avrupa arenasında dış sahada elde ettiği tek galibiyet 23 Kasım 2017'de Başakşehir ile Ludogorets takımını 2-1 yenmesi...Trabzonspor, Avrupa'da 3 kupadan da elendi. Deplasmanda başarı yok, neden?Devamlılığı olan oyuncular şartSEZON başından beri Trabzonspor ile ilgili en büyük eleştirim; takım savunması üzerineydi. Kaliteli oyuncularla kurulan orta sahanın defansif yönü zayıf, bu yüzden rakipler geride kazandıkları toplarla çok rahat Trabzonspor 18'ine yaklaşabiliyor. Geçiş hücumları her zaman tehlikeli oluyor.Zaten lig maçlarında da deplasmanlarda sorunlar yaşanıyor. Avrupa'da da doğal olarak benzerleri oluyor. Genelde vasat Avrupalı takımlar karşısında deplasmanda son 10 maçta 9 mağlubiyet-1 beraberlik aslında bu gerçeği ortaya koyuyor.Ancak yine de ciddi bir defans hatası ortaya çıktı. İlk maçta skor avantajı olan takımın, Basel'de defansı öne çıkararak ilk golü yemesi hataydı. Hakem Lahoz'un ikinci penaltıyı verdiği pozisyonaOrta saha kurgusu değişmeliTRABZONSPOR'UN Süper Lig'de deplasmanlarda aldığı farklı yenilgiler, kulüp tarihi olduğu kadarSezon başından beri Avcı, bu soruna bir çözüm üretemedi. İlk golü atsa bile skoru korumaya çalışan ya da geri düştüğünde ayağa kalkamayan bir takım izliyoruz.Üstüne bir de Süper Lig'in belki de topa en iyi vuran ismi olan Anastasios Bakasetas'ın penaltıyı kaçırması eklenince,Bu takımın orta saha kurgusu Bakasetas haricinde tamamen değişmeli ve iki iyi kanat bek oyuncusu kadroya dahil edilmeli.Forvet hattı hayal kırıklığı!BASEL karşısındaki oyun Trabzonspor'un karşılığı olmadı. Kaçan penaltı ve iptal edilen golle günün şanssızlığını yaşadılar. Ama genel olarak sezon bütününe baktığımızda Trabzonspor, geçen sezonunu arıyor.Oyunu ne kadar yükseltirseniz yükseltin, topa ne kadar sahip olursanız olun bunu gole çeviremiyorsanız kötü sonuçları yaşarsınız. Deplasmanda ve içeride oynamak genel sorunları değiştirmiyor.Diğer sorun ise golcü pozisyonunda. Maxi Gomez, Trabzonspor'u taşıyabilecek bir santrfor değil. Bu kadar az gol üreten bir isimle hedeflerden bahsedilemez.