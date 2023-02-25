Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Avrupa dersini geçemiyor!
Giriş Tarihi: 25.2.2023

Avrupa dersini geçemiyor!

Avrupa dersini geçemiyor!

Bugüne kadar çalıştırdığı üç kulüple 38 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, sadece 8 kez kazanıp, 20 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti. Trabzonspor ile iki sezonda 4 kez güldü

Konferans Ligi son 16 playoff turu rövanşında Basel'e deplasmanda 2-0 yenilerek havlu atan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında istediği başarıyı elde edemiyor. Kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında bu kulvarda 38 maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı. 20 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken 10'unda beraberlik aldı, sadece 8 maçtan zafer çıkardı.

AVRUPA LIGI'NDE GRUPTA 3. OLDU
Abdullah Avcı, iki sezonda Trabzonspor ile Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi'nde 14 müsabakada saha kenarında takımının başındaydı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek ligdeki başarısını Avrupa kupalarında yansıtamadı. Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi playoff'unda Kopenhag'a iki maç sonunda 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Daha sonrasında yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor; grubu 3. bitirip Konferans Ligi play-off'una kaldı. Basel karşısında sahasında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.




BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'TA DA HÜSRAN
Başakşehir ile ilk Avrupa deneyimini yaşayan Avcı, turunculacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı. İstanbul temsilcisi bu maçlardan 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 müsabaka oynadı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle uluslararası arenaya veda edip hayal kırıklığı yaşattı.

DIŞARIDA 1 GALİBİYET
Basel'e kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 18 deplasman maçında sadece 1 galibiyet elde ederken 13 mağlubiyet- 4 beraberlik aldı. 6 yıldır yurt dışında maç kazanamayan Avcı'nın, Avrupa arenasında dış sahada elde ettiği tek galibiyet 23 Kasım 2017'de Başakşehir ile Ludogorets takımını 2-1 yenmesi...

GÜNÜN SORUSU
Trabzonspor, Avrupa'da 3 kupadan da elendi. Deplasmanda başarı yok, neden?

ÖMER ÜRÜNDÜL
Devamlılığı olan oyuncular şart
SEZON başından beri Trabzonspor ile ilgili en büyük eleştirim; takım savunması üzerineydi. Kaliteli oyuncularla kurulan orta sahanın defansif yönü zayıf, bu yüzden rakipler geride kazandıkları toplarla çok rahat Trabzonspor 18'ine yaklaşabiliyor. Geçiş hücumları her zaman tehlikeli oluyor. Orta sahada en az iki tane presci ve devamlılığı olan oyuncu şart. Zaten lig maçlarında da deplasmanlarda sorunlar yaşanıyor. Avrupa'da da doğal olarak benzerleri oluyor. Genelde vasat Avrupalı takımlar karşısında deplasmanda son 10 maçta 9 mağlubiyet-1 beraberlik aslında bu gerçeği ortaya koyuyor. Bunların yanında Basel maçı büyük şanssızlıktı. Ancak yine de ciddi bir defans hatası ortaya çıktı. İlk maçta skor avantajı olan takımın, Basel'de defansı öne çıkararak ilk golü yemesi hataydı. Hakem Lahoz'un ikinci penaltıyı verdiği pozisyona VAR'ın müdahalesi gereksizdi.

BÜLENT TİMURLENK
Orta saha kurgusu değişmeli
TRABZONSPOR'UN Süper Lig'de deplasmanlarda aldığı farklı yenilgiler, kulüp tarihi olduğu kadar Abdullah Avcı'nın teknik adamlık kariyeri için de şaşırtıcı ve sıra dışı. Sezon başından beri Avcı, bu soruna bir çözüm üretemedi. İlk golü atsa bile skoru korumaya çalışan ya da geri düştüğünde ayağa kalkamayan bir takım izliyoruz. Basel deplasmanında iki İspanyol hakem Matheu Lahoz ve VAR'daki Jesus Gil Manzano'nun penaltıyı iptal kararı bence skandaldır. Üstüne bir de Süper Lig'in belki de topa en iyi vuran ismi olan Anastasios Bakasetas'ın penaltıyı kaçırması eklenince, Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti. Bu takımın orta saha kurgusu Bakasetas haricinde tamamen değişmeli ve iki iyi kanat bek oyuncusu kadroya dahil edilmeli.

ALİ GÜLTİKEN
Forvet hattı hayal kırıklığı!
BASEL karşısındaki oyun Trabzonspor'un karşılığı olmadı. Kaçan penaltı ve iptal edilen golle günün şanssızlığını yaşadılar. Ama genel olarak sezon bütününe baktığımızda Trabzonspor, geçen sezonunu arıyor. Bunun değişen kadroyla bağlantılı olduğunu görmek lazım. Özellikle forvet hattı, geçtiğimiz yılın çok gerisinde. Oyunu ne kadar yükseltirseniz yükseltin, topa ne kadar sahip olursanız olun bunu gole çeviremiyorsanız kötü sonuçları yaşarsınız. Deplasmanda ve içeride oynamak genel sorunları değiştirmiyor. Trabzonspor'un bu sezonki en temel problemi, ciddi bir kalite kaybı yaşaması. Diğer sorun ise golcü pozisyonunda. Maxi Gomez, Trabzonspor'u taşıyabilecek bir santrfor değil. Bu kadar az gol üreten bir isimle hedeflerden bahsedilemez.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Zonguldak'ta ceza yiyen sürücünün ilginç tepkisi: "Bütün harçlıklarım..."
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalan ağı! Teyitsiz bilgilerle toplumu kışkırttılar! İşte ihanet kümesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa dersini geçemiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA