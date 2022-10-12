Avrupa dönüşü yaramıyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile0-0 berabere kalarakliderlik fırsatınıdeğerlendiremeyenTrabzonspor, bu sezon Avrupa maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puanı çimlere gömdü. Fırtına, söz konusu 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan elde ederken, 10 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, ligde 9 hafta sonunda17 puan alırken, tüm kayıplarını Avrupamaçları sonrasında yaşadı.
GBAMİN YENİDEN GÖZE GİRDİ
BORDO-MAVILI takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Gbamin, yeniden 11'e göz kırptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Monaco maçındaFildişili ortasahaya şans vermesi bekleniyor.
BİLETLERE İNDİRİM YAPILDI!
KASIMPAŞA maçında tribünler boş kalınca Trabzonspor yönetimi Monaco ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gitti. Kızılyıldız maçına oranla doğu ve batı tribünlerinde 50 ve 100 TL'lik indirim yapıldı. VIPPlatinum: 1.250 TL, VIPGold: 1.000 TL, VIP Silver:750 TL, Batı: 250 TL,Doğu: 200 TL.