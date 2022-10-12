Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Avrupa dönüşü yaramıyor
Giriş Tarihi: 12.10.2022

Avrupa dönüşü yaramıyor

YUNUS EMRE SEL
Avrupa dönüşü yaramıyor

Fırtına, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’de oynadığı karşılaşmanın ardından çıktığı 5 Süper Lig maçından sadece birini kazandı. 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 10 puan bıraktı

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak liderlik fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, bu sezon Avrupa maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puanı çimlere gömdü. Fırtına, söz konusu 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan elde ederken, 10 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, ligde 9 hafta sonunda 17 puan alırken, tüm kayıplarını Avrupa maçları sonrasında yaşadı.

GBAMİN YENİDEN GÖZE GİRDİ
BORDO-MAVILI takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Gbamin, yeniden 11'e göz kırptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Monaco maçında Fildişili orta sahaya şans vermesi bekleniyor.

BİLETLERE İNDİRİM YAPILDI!
KASIMPAŞA maçında tribünler boş kalınca Trabzonspor yönetimi Monaco ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gitti. Kızılyıldız maçına oranla doğu ve batı tribünlerinde 50 ve 100 TL'lik indirim yapıldı. VIP Platinum: 1.250 TL, VIP Gold: 1.000 TL, VIP Silver: 750 TL, Batı: 250 TL, Doğu: 200 TL.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için kritik adım!
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a çağrı: Adaların silahsızlandırılması meselesini Divan'a taşı
Avrupa iyice karıştı! Fransa'dan 'Zorla çalıştırın' talimatı: Karşı çıkana hapis...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SÖZLEŞMELİYE KADRO gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve son durum ne? 2022 Sözleşmeliye kadro konusunda son rötuşlar!
Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu
BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü bugün başladı! BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu! Pes dedirten sözler: İstediğiniz yere şikayet edin
GSB personel alımı yapıyor! e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa dönüşü yaramıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA