Avrupa dönüşü yaramıyor

Süper Lig'in 9. haftasındabu sezon Avrupa maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşadı. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından ligde çıktığı müsabakalarda 10 puanı çimlere gömdü. Fırtına, söz konusu 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan elde ederken, 10 puan kaybetti.BORDO-MAVILI takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Gbamin, yeniden 11'e göz kırptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın,bekleniyor.KASIMPAŞA maçında tribünler boş kalınca Trabzonspor yönetimi Monaco ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gitti. Kızılyıldız maçına oranla doğu ve batı tribünlerinde 50 ve 100 TL'lik indirim yapıldı.