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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Avrupa Ligi’nin yıldızı

Avrupa Ligi’nin yıldızı

İlk maçta Ferencvaros’a mağlup olan bordo-mavililer, Kızılyıldız’ı yenip kendine geldi. 16’da Hamsik’e asist yapan Trezeguet 68’de füzesiyle Belgrad temsilcisinin biletini kesti

Trezeguet: Hamdolsun
Süper Lig'de 1 gol, 1 asist ile oynayan Trezeguet, Kızılyıldız maçında da ağları sarsıp Avrupa arenasında da skor perdesini açtı. Mısırlı oyuncu, "Hamdolsun kazandık. Avrupa'da tutunmak çok önemliydi" dedi.

Kızılyıldız'ı seviyor!
İlk yarıda ağları bularak takımını öne geçiren Hamsik, yine Kızılyıldız'a patladı. Avrupa Ligi'ndeki son golünü Kasım 2018'de Napoli formasıyla aynı takımın filelerini bulan Slovak yıldız yine Sırp ekibine attığı golle geri döndü.

Bin 119 gün sonra güldü
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik AEK karşısında almıştı. Karadeniz ekibi, dün Kızılyıldız'ı mağlup edip 1119 gün sonra taraftarının yüzünü güldürdü.

Ferencvaros, Monaco'yu evinde devirdi!
İLK hafta Trabzonspor'u 3-2 yenen Ferencvaros, dün de grubun favorisi Monaco'yu deplasmanda 1-0 devirdi. Fransız ekibine karşı 79'da Vecsei ile ağları bulan Macar ekibi, grupta zirvede tek başına kaldı...

Bileklerini büktük!
TÜRK takımlarına 5. kez rakip olan Kızılyıldız'ı sonunda Trabzonspor mağlup etmeyi başardı. Sırbistan temsilcisi geride kalan 4 maçında da Galatasaray karşısına çıkarken, 1979 ve 1989 yıllarında oynanan bu müsabakalarda Kızılyıldız, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililerin dün kendi sahasında elde ettiği bu zaferle seri bitti.

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