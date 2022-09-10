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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Avrupa’da mat oldu!

YUNUS EMRE SEL
Avrupa’da mat oldu!

Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag’a kaptıran bordo-mavililer, 80 dakika boyunca 10 kişi oynayan Ferencvaros’a yenilerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına da kötü bir başlangıç yaptı

Trabzonspor'a geldikten sonra elde ettiği başarılarla hem kulüp tarihine geçen hem de kariyerinde ilkleri yaşayan Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında ise tam tersi bir performans sergiledi. Bordomavililer, deneyimli hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon Konferans Ligi'nde Molde ile eşleşen Fırtına, 3-3 ve 1-1'lik skorların ardından penaltılarla turu geçen taraf oldu. Ancak play-off'ta Roma'ya 2-1 ve 3-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzon, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenilirken, evinde 0-0 berabere kalarak gruplara katılamadı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına ise 3-2'lik Ferencvaros yenilgisiyle başladı. Üstelik rakibi 16. dakikada sahada bir eksik kalmasına rağmen… Abdullah Avcı teknik direktör olarak Avrupa'da 31 maça çıkarken 17 yenilgi, 10 beraberlik aldı. Sadece 4 kez kazanabildi.

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