Avrupa’da mat oldu!

Trabzonspor'a geldikten sonra elde ettiği başarılarla hem kulüp tarihine geçen hem de kariyerinde ilkleri yaşayan Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında ise tam tersi bir performans sergiledi. Bordomavililer, deneyimli hoca yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon Konferans Ligi'ndeile eşleşen Fırtına,ve'lik skorların ardındanturu geçen taraf oldu. Ancak play-off'ta'yaveyenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzon, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi play-off'unda'a deplasmandayenilirken, evindeberabere kalarak gruplara katılamadı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına iselikyenilgisiyle başladı. Üstelik rakibi 16. dakikada sahada bir eksik kalmasına rağmen… Abdullah Avcı teknik direktör olarak Avrupa'daçıkarkenaldı. Sadece