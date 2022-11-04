Avrupa’da yola devam

Fırtına, Kupa-3'te son 16 için play-off turu oynayacakFerencvaros'un gruptan çıkmış olmasının verdiği rahatlığı, kendisinin ise mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğunun coşkusuyla oldukça istekli başladı maça.Karşılaşmanın ilk yarısında Bakasetas'ın golünün ardından üst üste bulunan pozisyonlarda skora yeni bir katkı sağlanamadı. İkinci yarıda ise tempoyu daha da artırmak isteyen Avcı, Yusuf Yazıcı ile Hamsik'i dışarı alırken,ikilisini sahaya sürdü. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısı ise iki takım açısından da orta sahada pas oyunundan öteye gidemedi. Son 10 dakikalık bölümde Ferencvaros gol için bastırsa da sonuç değişmedi.Bordo-mavililer Konferans Ligi'ne son 32 turundan dahil olacak. 7 Kasım'da çekilecek kurada Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ve Avrupa Ligi'nde 3. olan takımlarla eşleşecek olan Karadeniz ekibi, 16-23 Şubat'ta son 16'ya kalabilmek için sahaya çıkacak.FERENCVAROS ağlarını sarsan Anastasios Bakasetas, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarda skora katkı yaptı.Bakasetas, turnuva tarihinde bir sezonda altı grup maçında da skor katkısı sağlayan ilk oyuncu olmayı başardı.ABDULLAH Avcı'nın öğrencileri, Trabzonspor'un Macar takımlarına karşı yaşadığı kötü gidişatı sonlandırdı. Avrupa'da 2012- 13'te Fehervar ile eşleşen bordo-mavililer 2 beraberlik alırken bu sezon Ferencvaros'a ilk maçta 3-2 mağlup olmuştu. Dün akşam alınan galibiyetle birlikte Macar takımlarına karşı 4. maçta ilk zafer de geldi