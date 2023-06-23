Avrupa’ya giderse sarılıp yollarız

“Oyuncumuza Avrupa’nın önemli kulüplerinden biri talip olur ve gitmek isterse biz de kendisini sarılıp göndeririz. Türkiye’den herhangi bir kulübe vermeyiz.”
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları ve gündemle ilgili kulübün yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Kaleci Uğurcan Çakır hakkında çıkan haberlerden hoşnut olmadığını belirten Doğan, "Kaptanın durumu özel bir konu. Trabzonspor,oyuncu istemezse kaptanınıhiçbir kulübe vermez. Zaten Türkiye'yi konuşmuyorum. Uğurcan bizim kardeşimiz. Örnek bir isim. Kendisi şunu söylüyor: 'Trabzonsporçıkarları neyse onuyaparım.' Bunda hiçbir zaman taviz vermedi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi talip olursa ve gitmek isterse biz kendisine sarılıp göndeririz. Uğurcan'ı, Türkiye'deherhangi bir kulübekesinlikle vermeyiz.Türkiye'den talibi olmaz" yorumunu yaptı.
2 TRANSFERİ BİTİRDİK... 3 TANESİ YOLDA
BORDO-MAVILI taraftarın beklentisinin farkında olduklarını vurgulayan Başkan, "Taraftar da bekliyor ama her şey yöntem dahilinde. Kulübe maddi zarar vermemeye çok dikkatliyiz. Her zaman zirveye oynamak zorundayız. Şartlar ne olursa olsun bunun bilincindeyiz. Biten 2 oyuncu transferimiz var.Tamamlanma aşamasında ise3 tane. Yakın zamanda açıklayacağız" diye konuştu.