Avrupa’ya giderse sarılıp yollarız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları ve gündemle ilgili kulübün yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Kaleci Uğurcan Çakır hakkında çıkan haberlerden hoşnut olmadığını belirten Doğan, "Kaptanın durumu özel bir konu.Zaten Türkiye'yi konuşmuyorum. Uğurcan bizim kardeşimiz. Örnek bir isim. Kendisi şunu söylüyor:Bunda hiçbir zaman taviz vermedi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir tanesi talip olursa ve gitmek isterse biz kendisine sarılıp göndeririz.yorumunu yaptı.BORDO-MAVILI taraftarın beklentisinin farkında olduklarını vurgulayan Başkan, "Taraftar da bekliyor ama her şey yöntem dahilinde. Kulübe maddi zarar vermemeye çok dikkatliyiz. Her zaman zirveye oynamak zorundayız. Şartlar ne olursa olsun bunun bilincindeyiz.diye konuştu.