Avrupa’yı kıskandırır!

Trabzonspor'un sezon başında Angers'tan 4.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Batista Mendy, Fransız basınından Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu. İhtiyaç duyulan her bölgede görev yaparak teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri olan 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekipte mutlu olduğunu belirterek, kulüpte her türlü imkâna sahip olduklarını söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten başarılı ön libero,ifadelerini kullandı.Çalışma alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdiğini kaydeden Mendy,diye konuştu.Bu sezon 7 kez stoperde, 11 defa da ön liberoda da forma giyen Batista Mendy, her iki bölgede de başarıyla görev yaparak bu sezon Trabzonspor'un jokeri oldu.A Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır'ın alınan 6-1'lik şok mağlubiyet sonrası keyfi kaçmıştı. Özellikle kaledeki performansı çok eleştirilen tecrübeli file bekçisine camiası sahip çıktı. Yönetim ve teknik heyetin yanı sıra takım arkadaşlarının da deneyimli kaleciye moral verdiği öğrenildi. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Uğurcan ile görüşerek yeniden form tutması için elinden geleni yapacağı kaydedildi.