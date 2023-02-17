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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Ay-yıldız fırtınası

SUAT UMURHAN
Ay-yıldız fırtınası

Kalpler yaralı, stat siyahtı… Tribünlerde tek tek depremden zarar gören şehirlerin isimleri yankılandı. Fırtına, Larsen’in 65’teki golü ile kazanıp zor günlerde bir nebze de olsa yüzümüzü güldürdü

TRABZONSPOR SAHADA, TÜM TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ YANINDAYDI
Trabzonspor Kulübü, Basel maçı için en doğru tespiti geçtiğimiz hafta yapmıştı: "Oynamak zorunda olduğumuz maç…" Depremin yaralarını sarmak için herkesin birlik olması gerekiyordu ve Türkiye birleşti, bordo-mavi renkten kırmızıbeyaza döndü dün geceki karşılaşma. Basel 23 dakikada 3 net fırsat bulurken Trabzonspor yavaş yavaş toparlanıp kendine gelmeye başladı. 30'da Trezeguet, 38'de Bakasetas kaçırdı. 2. yarı durgunlaştı yeniden iki takım da… Basel savunmayı öne doğru kurma hamleleri yapınca Maxi Gomez kalitesini ortaya çıkardı. 65'te sağdan dribblingini yaptı, içeriye çevirdi ters kanattan gelen Larsen ağları buldu. Mental olarak zor maçta 1-0'lık galibiyet kazanç ama Türk halkının birliği her şeyden çok daha büyük kazanç!

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
Bordo-mavililerin Larsen ile bulduğu golün ardından oyuncular hep birlikte Türk bayrağı açarak depremzedelere destek oldular. Kaptan Uğurcan Çakır da bu esnada Türk bayrağını öptü.

GALİBİYET-BERABERLİK TURU BİZE GETİRİR
Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Basel deplasmanına çıkacak. Karadeniz ekibi tüm galibiyet ve beraberliklerde turu geçen taraf olacak. 1 farklı mağlubiyetlerde mücadele uzatmaya taşınacak. Bordo-mavililerin elenmesi ancak iki farklı yenilgi alması ile mümkün olacak.

LARSEN: ULUS İÇİN OYNADIK
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Danimarkalı sağ bek Larsen, "Bu trajik olaylardan sonra kazanabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Hocamız bizle konuştu, sadece Trabzonspor için değil, tüm ulus adına oynamamız gerektiğini söyledi. Bu zor zamanlarda bunu gösterebildiğimiz için çok mutluyum" dedi.

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