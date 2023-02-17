Ay-yıldız fırtınası

TRABZONSPOR SAHADA, TÜM TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ YANINDAYDIKulübü, Basel maçı için en doğru tespiti geçtiğimiz hafta yapmıştı:Depremin yaralarını sarmak için herkesin birlik olması gerekiyordu ve Türkiye birleşti, bordo-mavi renkten kırmızıbeyaza döndü dün geceki karşılaşma. Baselbulurken Trabzonspor yavaş yavaş toparlanıp kendine gelmeye başladı. 30'da Trezeguet, 38'de Bakasetas kaçırdı. 2. yarı durgunlaştı yeniden iki takım da… Basel savunmayı öne doğru kurma hamleleri yapınca Maxi Gomez kalitesini ortaya çıkardı. 65'te sağdan dribblingini yaptı, içeriye çevirdi ters kanattan gelen Larsen ağları buldu.Bordo-mavililerin Larsen ile bulduğu golün ardından oyuncular hep birlikte Türk bayrağı açarak depremzedelere destek oldular. Kaptan Uğurcan Çakır da bu esnada Türk bayrağını öptü.Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında 23 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Basel deplasmanına çıkacak. Karadeniz ekibi tüm galibiyet ve beraberliklerde turu geçen taraf olacak. 1 farklı mağlubiyetlerde mücadele uzatmaya taşınacak. Bordo-mavililerin elenmesi ancak iki farklı yenilgi alması ile mümkün olacak.Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Danimarkalı sağ bek Larsen, "Bu trajik olaylardan sonra kazanabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Hocamız bizle konuştu, sadece Trabzonspor için değil, tüm ulus adına oynamamız gerektiğini söyledi. Bu zor zamanlarda bunu gösterebildiğimiz için çok mutluyum" dedi.