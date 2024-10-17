Bak: Trabzon’a bu eser çok yakıştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi: "Trabzon'da ben de 8 yıl çalıştım. Trabzon'u çok iyi biliyorum, Trabzon bir spor şehri. Trabzon'u Trabzonspor ile bağdaştırmalıyız. Akçaabat Sebat Spor da benim için çok değerli. 2 arkadaş (İbrahim Erdemoğlu ve Abdi Serdar Üstünsalih) bir araya geldiler, gençler ve spor için güzel bir eser ortaya koydular. Biz inanıyoruz ki bu tesislerde Türk sporunu uluslararası arenalarda temsil edecek, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Trabzonspor kazandığı zaman her şey güzeldi, Trabzonspor kötü bir sonuç aldığında herkes hataları konuşurdu. Spor ile yaşayan bir şehir, sporu çok iyi bilen bir şehir gerçekten bu eser çok yakıştı. Yeni spor tesisleri bekliyoruz sizlerden diğer bölgelerde. Sporu sevdiğinizi ve gençlere hizmet ettiğinizi görüyoruz."Açılışa Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı. Doğan ve Güneş, tesisin mükemmel olduğunu söyledi. Sporcular, iki isme de büyük ilgi gösterdi.