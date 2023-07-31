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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Baka imzaya hazır

Baka imzaya hazır
Son 2.5 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da performansı ve duruşuyla takımın en önemli isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas, sözleşmesini uzatıyor. 1 yıllık anlaşması kalan ve 1 milyon 750 bin Euro maaş üzerinden yapılan 3 senelik yeni kontrat önerisini bir süredir düşünen Yunan oyuncunun, yönetime olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 30 yaşındaki on numaranın, son detayların görüşülmesinin ardından imzayı atacağı ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini doğrulayarak, "Her an imzalar atılabilir. Herhangi bir problem yok. Süreç gayet iyi gidiyor" diye konuştu

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Baka imzaya hazır
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