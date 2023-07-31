Baka imzaya hazır

2.5 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da performansı ve duruşuyla takımın en önemli isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas, sözleşmesini uzatıyor.Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 30 yaşındaki on numaranın, son detayların görüşülmesinin ardından imzayı atacağı ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini doğrulayarak,diye konuştu