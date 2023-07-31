Baka imzaya hazır

Son 2.5 yıldır formasını giydiği Trabzonspor'da performansı ve duruşuyla takımın en önemli isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas, sözleşmesini uzatıyor. 1 yıllık anlaşması kalan ve 1 milyon750 bin Euro maaş üzerindenyapılan 3 senelik yeni kontrat önerisinibir süredir düşünen Yunan oyuncunun,yönetime olumlu dönüş yaptığıöğrenildi. Önümüzdeki günlerde menajeri Türkiye'ye gelecek olan 30 yaşındaki on numaranın, son detayların görüşülmesinin ardından imzayı atacağı ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Bakasetas ile sözleşme uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediğini doğrulayarak, "Her an imzalar atılabilir.Herhangi bir problem yok. Süreç gayetiyi gidiyor" diye konuştu