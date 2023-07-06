Baka ve Siopis’e yeni sözleşme

Tabzonspor, iç transferde Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis'in sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti.10 numaralı Baka, yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanırken Siopis de 700 bin Euro alıyor.29 yaşındaki Siopis'e1.2 milyon Euro, 1.3 milyon Euro ve 1 milyon 350 bin Euro öneren bordomavililer, 30 yaşındaki Bakasetas'a ise 1.7 milyon Euro, 1 milyon 750 bin Euro ve 1.8 milyon Euro teklif etti.