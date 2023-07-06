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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Baka ve Siopis’e yeni sözleşme

UĞUR ÇEM
Baka ve Siopis’e yeni sözleşme

Trabzonspor, Haziran 2024’te kontratları sona erecek Yunan orta saha oyuncularına 3 yıllık sözleşme teklif etti, beklemeye geçti

Tabzonspor, iç transferde Anastasios Bakasetas ile Manolis Siopis'in sözleşmelerini uzatmak için harekete geçti. İki oyuncudan memnun olan yönetim, sezon sonunda kontratları bitecek Yunan yıldızlara 3'er yıllık mukavele uzatma teklifinde bulundu. 10 numaralı Baka, yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanırken Siopis de 700 bin Euro alıyor.

MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK
29 yaşındaki Siopis'e 3 yıl için sırasıyla 1.2 milyon Euro, 1.3 milyon Euro ve 1 milyon 350 bin Euro öneren bordomavililer, 30 yaşındaki Bakasetas'a ise 1.7 milyon Euro, 1 milyon 750 bin Euro ve 1.8 milyon Euro teklif etti.

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Baka ve Siopis’e yeni sözleşme
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