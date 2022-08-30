Bakambu bombası

Trabzonspor'da forvet bölgesini güçlendirmek için arayış devam ediyordu. Bu doğrultuda bordo-mavililer, Marsilya forması giyen eski Bursasporlu oyuncu Cedrid Bakambu için kulübüne resmi teklif yaptı. Ardından 31 yaşındaki oyuncuyla da görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederkentransfer kesinlik kazanacak.Öte yandan Fırtına, bu transferi gerçekleştirse bile Umut Bozok'tan vazgeçmeyecek. Hem kulübü Lorient hem de 25 yaşındaki forvetle anlaşan Trabzonspor,Umut'u 3 yıllığına kadrosuna katacak. Bilindiği üzere Bozok, geçtiğimiz sezon kiralık olarakAyrıca bordo-mavililerin Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius da yuvadan uçabilir. 29 yaşındaki oyuncunun, kariyerine başladığı kulüp olan Kopenhag'a transfer olabileceği öğrenildi.Kariyerine Fransa'da FC Sochaux kulübünde başlayan Cedric Bakambu, 2014-15 sezonunda Bursaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlılarda 39 karşılaşmaya çıkan Demokratik Kongolu forvet, 20 gol atarken 4 de asist yaptı. Buradaki başarılı performansıyla 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e giden Bakambu, oradan da 40 milyon Euro'ya Çin kulüplerinden Beijing Guoan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya imza atan 31 yaşındaki oyuncu, Fransa Ligue 1'de 12 maçta 4 kez ağları sarstı. Bu sezon da 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olup, toplam 59 dakika süre alırken 1 asist kaydetti.