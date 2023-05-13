Bakasetas, F.Bahçe maçında olmayacak

Trabzonspor'un 29 Nisan'da Konyaspor ile oynadığı lig karşılaşmasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla atılan Anastasios Bakasetas'a 2 maç ceza çıkmıştı.Ancak Trabzonspor'a iyi haber gelmedi.Yunan futbolcunun cezası onandı. Bu nedenle Ankaragücü mücadelesinde yerini alamayan Bakasetas, perşembe günü oynanacak Fenerbahçe maçında da takımını yalnız bırakacak.