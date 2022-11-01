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Giriş Tarihi: 1.11.2022

Bakasetas tarihe geçti

Bakasetas tarihe geçti
Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas, adından söz ettirmeyi sürdürüyor... Avrupa Ligi'nde oynanan 5 grup maçında da skor katkısı yapan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki on numara, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı serbest vuruş golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen serbest vuruş sayısı oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle de tam 14 gole direkt katkı veren tecrübeli oyuncu, perşembe günü oynanacak kritik Ferencvaros müsabakasında da bordo- mavililerin en büyük kozu olacak

GOMEZ'E VERİLEN CEZAYA İTİRAZ
Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 yenildiği maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu. UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, 26 yaşındaki forvete 3 maç men cezası verdi. Bordo-mavililer, bu ceza için UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar, bugünkü toplantıda verilecek. İtiraz kabul görürse 2 maçlık cezayı çeken Uruguaylı futbolcu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.

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Bakasetas tarihe geçti
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