Bakasetas tarihe geçti

maestrosu Anastasios Bakasetas, adından söz ettirmeyi sürdürüyor... Avrupa Ligi'nde oynanan 5 grup maçında da skor katkısı yapan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki on numara, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı serbest vuruş golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti.Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle de tam 14 gole direkt katkı veren tecrübeli oyuncu, perşembe günü oynanacak kritik Ferencvaros müsabakasında da bordo- mavililerin en büyük kozu olacakAvrupa Ligi'nde Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 yenildiği maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu. UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, 26 yaşındaki forvete 3 maç men cezası verdi. Bordo-mavililer, bu ceza için UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar, bugünkü toplantıda verilecek. İtiraz kabul görürse 2 maçlık cezayı çeken Uruguaylı futbolcu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.