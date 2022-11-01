Bakasetas tarihe geçti

Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas, adından söz ettirmeyi sürdürüyor... Avrupa Ligi'nde oynanan 5 grup maçında da skor katkısı yapan ve 2 gol, 4 asistlik performansıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki on numara, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı serbest vuruş golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bugol, Avrupa Ligi'nin grup aşamasındaen uzak mesafeden kaydedilen serbestvuruş sayısı oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle de tam 14 gole direkt katkı veren tecrübeli oyuncu, perşembe günü oynanacak kritik Ferencvaros müsabakasında da bordo- mavililerin en büyük kozu olacak
GOMEZ'E VERİLEN CEZAYA İTİRAZ
Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 yenildiği maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu. UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, 26 yaşındaki forvete 3 maç men cezası verdi. Bordo-mavililer, bu ceza için UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar, bugünkü toplantıda verilecek. İtiraz kabul görürse 2 maçlık cezayı çeken Uruguaylı futbolcu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.