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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Baniya atağı

Baniya atağı

Fırtına, Karagümrük’te forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyu iyi ilişkilerini kullanarak bitirmeyi planlıyor. En büyük rakip Ada ekibi Burnley

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu anlamda ekonomik adımlar atmayı planlayan bordo-mavililer, stoper bölgesi için gündemine Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki oyuncusunu aldı: Rayyan Baniya… Trabzonspor yönetimi, Haliç ekibinin başkanı Süleyman Hurma ile iyi ilişkilerini kullanarak oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Fırtına'nın transferde en büyük rakibi Premier Lig'e yükselen Burnley…

YERLI STATÜSÜNDE
Babası Beninli, annesi Türk olan Baniya'nın, ülkemizde yerli statüsünde oynaması cezbederken Trabzonspor, Karagümrük'ü ikna etmek için şartlarını zorlayacak. Başarılı stoperin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

FIRTINA'DA KADIN KOMİSYONU
Trabzonspor'da Hatice Öztürk başkanlığında Kadın Komisyonu kuruldu. Yapı için kulüp binasında toplantı gerçekleştirilirken bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor yönetiminde kadın üyelerimiz yer almalı. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz" diye konuştu.

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Baniya atağı
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