Baniya atağı

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Bu anlamda ekonomik adımlar atmayı planlayanTrabzonspor yönetimi, Haliç ekibinin başkanı Süleyman Hurma ile iyi ilişkilerini kullanarak oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.Babası Beninli, annesi Türk olan Baniya'nın, ülkemizde yerli statüsünde oynamasıBaşarılı stoperin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Hatice Öztürk başkanlığında Kadın Komisyonu kuruldu. Yapı için kulüp binasında toplantı gerçekleştirilirken bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor yönetiminde kadın üyelerimiz yer almalı. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz" diye konuştu.