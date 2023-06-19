Baniya ısrarı sürüyor

STOPER takviyesi için Karagümrük'te forma giyen Rayyan Baniya'yı gündemine alan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Babası Beninli, annesi Türk olan ve İtalya'da doğan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de yerli statüsünde oynuyor. Bunu avantaj olarak gören Fırtına, anlaşmayı en kısa sürede tamamlamak istiyor. Ancak oyuncuya iki ayrı takımdan daha teklif olduğunu öne süren Karagümrük cephesi, pazarlıkları ağırdan alıyor. Baniya'nın tercihinin belirleyici olacağı kaydedilirken, bordo- mavililer, ikna çalışmalarına devam ediyor.