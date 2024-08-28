Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sermaye artırımı sonrasında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı planladıklarını söyleyen Doğan, "Elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle kulübümüz, yıllıkfaiz yükünden kurtulacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Bankalar Birliği'nin yanı sıra birçok borçtan da kurtulmak adına bu hamleyi yapacaklarını belirten Doğandedi.