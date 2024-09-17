Banza için Trabzon mahkemeye gidiyor

Trabzonspor, yeni golcüsü Banza'ya yapılan ırkçı yorumlar
nedeniyle çok sert bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüp, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz
. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi. Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası bazı Beşiktaş hesapları Banza için çirkin ifadelerde bulunmuştu.