Banza için Trabzon mahkemeye gidiyor

Trabzonspor, yeni golcüsü Banza'ya yapılannedeniyle çok sert bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüp, ". Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi. Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası bazı Beşiktaş hesapları Banza için çirkin ifadelerde bulunmuştu.