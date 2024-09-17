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Giriş Tarihi: 17.9.2024

Banza için Trabzon mahkemeye gidiyor

Banza için Trabzon mahkemeye gidiyor
Trabzonspor, yeni golcüsü Banza'ya yapılan ırkçı yorumlar nedeniyle çok sert bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüp, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz" dedi. Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası bazı Beşiktaş hesapları Banza için çirkin ifadelerde bulunmuştu.
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Banza için Trabzon mahkemeye gidiyor
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