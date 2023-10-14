Başardık yine başaracağız

Trabzonspor'da kilit noktadaki birçok futbolcunun milli arada takımda oluşu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti. Talebelerini psikolojik açıdan toparlamak adına adımlar atan Avcı, oyunculara yönelik ilk konuşmasında, 2021-22 sezonunda kendisinin yönetiminde kazanılan lig şampiyonluğuna vurgu yaparak yeniden aynı başarıları yaşayabileceklerini dile getirdi.Takımın bu sezon oynadığı tüm maçları, detaylı bir şekilde analiz eden tecrübeli çalıştırıcının,Geçiş sürecinin sorunsuz atlatılması adına yoğun çaba harcayan Avcı'nın, ilk 11'de önemli dokunuşlar yapması da yüksek ihtimal olarak görülüyor.