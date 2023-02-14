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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Basel maçına hatıra bilet!

Basel maçına hatıra bilet!

Trabzonspor, diğer kulüp taraftarlarından gelen istek üzerine depremzedeler için Basel maçına yönelik hatıra bileti satacak

Trabzonspor'un perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde evinde İsviçre takımı Basel ile oynayacağı maç öncesi tüm renkler birleşti… Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Uğurcan Çakır, "Basel ile oynamak zorunda olduğumuz maça renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadeleriyle bir mesaj gönderdi. Bu çağrıya F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan da "Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin hep birlikte bordo-mavi olalım!" sözleriyle destek geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dün konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

'TÜM BAŞKANLAR GELECEK'
Müsabakanın bütün gelirlerinin AFAD aracılığıyla depremzedelere bağışlanacağını belirten Ağaoğlu "F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarlarından çok sayıda talep geldi. 'Büyük miktarda hediye bilet bastırın, biz alalım, bedenen orada olmayacağız ama kalben hepimiz orada olacağız' diye inanılmaz bir duyarlılık gösterdiler. Salı gününden itibaren (bugün) hatıra biletlerin satışını gerçekleştireceğiz. Elde ettiğimiz geliri de depremzedelere bağışlayacağız" dedi. Ayrıca, "TFF Başkanı ve yönetim kurulu o gün orada bulunacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da beni aradı, kulüp başkanlarımızın ve kendisinin de katılımlarını teyit etti" şeklinde konuştu.

REKLAM GELİRLERİ DEPREM BÖLGESİNE
Trabzonspor'un perşembe günü saat 20.45'te İsviçre kulübü Basel ile oynayacağı müsabakanın TV8'den şifresiz olarak yayınlanması kararı alındı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, reklam gelirlerinin de deprem bölgesine gönderileceğini duyurdu.

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Basel maçına hatıra bilet!
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