Basel sokakları inledi

Basel-Trabzonspor maçı için Türk taraftarlar stada da akın etti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen taraftarlarımız sadece Trabzonspor forması ile değil, G.Saray-Beşiktaş- F.Bahçe formaları ile de önce sokaklarda sonra stattaydı. Basel kentinde tezahüratları ile gün boyu yürüyüş yapan taraftarlar, depremden etkilenen şehirleri tek tek sayıp ardından da "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.Saint Jakob-Park'ta oynanan maç için Türk taraftarlara 1700 bilet ayrılmıştı. Bu alanı dolduran Türkler diğer tribünlerden de bilet alırken 42 bin 500 kişilik statta toplamda 10 bine yakın futbolseverimiz vardı.