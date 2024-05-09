Başkandan transfer müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçtan sonra, "Trabzon'un ana hedefi kupa ve ligi üçüncü sırada bitirmek. Trabzonspor'un bu zor günlerinde İstanbul'daki taraftarımıza canı gönülden tebrik ediyorum. Finalde iki büyük camia karşılaşacak. Sahada iyi olan kazansın. Saha dışı faktörler devreye girmesin" dedi. Doğan transferler içinse şu müjdeleri verdi:Yeni sezon planlamasını çok önce başlatmıştık. Genç ve yetenekli oyuncular alacağız. Tecrübeli ve kaliteli isimler de takıma katılacak." Transferi tamamlanan isimlerin Lundstram, Barisic ve Draguş, bitme aşamasında olan oyuncunun da Muhammed Cham olduğu öğrenildi.