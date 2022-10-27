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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Baskıyı kaldırırız

Baskıyı kaldırırız
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tecrübeli teknik adam, Sırbistan ekibinin kazanmak için oynayacağını belirtip, "İç sahada özellikle taraftarlarıyla çok etkili bir takım. Bizim de tecrübeli oyuncularımız var. Bu baskıda, bu ortamda en iyisini yapabilecek hem oyuncu hem takıma sahibiz" dedi. Avcı, rotasyon yapmayacağını da belirtip şu ifadeleri kullandı: "İdeale yakın kadroyla sahaya çıkacağız. Bir teknik adam beraberlik için sahaya çıkmaz. Kazanmak için tüm şartları zorlayacağız. Kazanmak için buradayız."

SAĞ KANAT KARARSIZLIĞI
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sağ kanatta oynatacağı ismi henüz netleştirmedi. Trabzon'daki son antrenmanda sahanın en iyilerinden olan Djaniny ile Bardhi arasında kalan tecrübeli çalıştırıcının, Trezeguet'yi sağ tarafa atarak, solda Bardhi'yi ilk 11'de başlatma ihtimali de bulunuyor

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Baskıyı kaldırırız
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