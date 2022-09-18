Baskıyı kur 3 puanı al!

Teknik direktör Abdullah Avcı, G.Antep’in şifrelerini talebelerine ezberletti: Oyuncularından hücum bölgesinde daha üretken olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, evinde oynayacağı mücadelede ayrıca tam saha pres talimatı verdi
UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşısında alınan galibiyet ve ortaya koyulan futbol camiayı sevindirirken teknik direktör Abdullah Avcı da milli araya 3 puanla girmenin peşinde. Kadrosundazorunlu rotasyon yapacak olan deneyimliteknik adam; topa hakim olma, pas trafiğini kontrol etme ve geçiş oyunlarında yakalanan pozisyonları değerlendirme üzerine kurulu oyun planını devam ettirme düşüncesinde. Avcı'nın özellikle hücum oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Pozisyon buluyoruzancak değerlendirmedeaynı üretkenliğimiz yok. Çokdaha fırsatçı olmalıyız" dediği öğrenildi. Bordo-mavili teknik heyet, Gaziantep için yaptığı analiz sonucunda da rakibin özellikle kanat bölgesinde kısıtlanacağı ve orta sahada baskı ile oyunun kontrolününalınmasının planlandığı ifade edildi.
559 GÜNLÜK SERİ
Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Gaziantep'i de devirerek evinde 559 günlükyenilmezlik serisinisürdürmek istiyor. Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 maça çıkan Karadeniz ekibi, sahadan 17 galibiyet ve 10beraberlikle ayrıldı.