Baskıyı kur 3 puanı al!

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşısında alınan galibiyet ve ortaya koyulan futbol camiayı sevindirirken teknik direktör Abdullah Avcı da milli araya 3 puanla girmenin peşinde.; topa hakim olma, pas trafiğini kontrol etme ve geçiş oyunlarında yakalanan pozisyonları değerlendirme üzerine kurulu oyun planını devam ettirme düşüncesinde. Avcı'nın özellikle hücum oyuncularıyla yaptığı konuşmada,dediği öğrenildi. Bordo-mavili teknik heyet, Gaziantep için yaptığı analiz sonucunda da rakibin özellikle kanat bölgesinde kısıtlanacağı veifade edildi.Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Gaziantep'i de devirerek evindeSaat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 maça çıkan Karadeniz ekibi, sahadanayrıldı.