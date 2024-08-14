Batagov’dan 5 yıllık imza

Trabzonspor, dün Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki sol ayaklı futbolcu için Zorya Luhansk'a 2 milyon dolar bonservis bedelinin dört taksit halinde ödeneceği duyuruldu. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan genç oyuncunun daTrabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı karşılaşma için bugün Avusturya'ya gidecek. Bordo-mavili kafilede daha önce UEFA listesine bildirilen tüm oyuncuların yer alması bekleniyor.