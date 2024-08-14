Batagov’dan 5 yıllık imza

Trabzonspor, dün Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki sol ayaklı futbolcu için Zorya Luhansk'a 2 milyon dolar bonservis bedelinin dört taksit halinde ödeneceği duyuruldu. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan genç oyuncunun da bu sezon 648 bin 500, 2025-26'da 680 bin 500, 2026-27'de 726 bin 250, 2027-28'de 779 bin Euro, opsiyon hakkının bordo-mavili kulüp tarafından kullanılması halinde de 2028-29'da 882 bin Euro maaş alacağı bildirildi.
AVUSTURYA YOLCULUĞU BUGÜN
Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı karşılaşma için bugün Avusturya'ya gidecek. Bordo-mavili kafilede daha önce UEFA listesine bildirilen tüm oyuncuların yer alması bekleniyor. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu da maç öncesinde Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.