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Giriş Tarihi: 15.10.2024

Beklediğiniz Savic’e ulaşılamıyor

Trabzonspor’da sürekli sakatlanan 33 yaşındaki Karadağlı stoperin sahalara ne zaman döneceği merak konusu

Beklediğiniz Savic’e ulaşılamıyor
Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle Atletico Madrid'den renklerine kattığı Stefan Savic'in sürekli sakatlanması taraftarı da sıktı. Bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta 149 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu, 11 Ağustos'ta kas gerilmesi sakatlığı nedeniyle 7 gün takımdan ayrı kalıp 2 maç kaçırdı. 1 Eylül'de kas problemi nedeniyle 10 gün tedavi süresi geçirdi ve 1 karşılaşmaya çıkamadı. Son olarak 19 Eylül'de kas yaralanması sonrası ise 31 gündür yok. 5 maçta yer alamayan futbolcunun ne zaman döneceği ise belli değil. Karadağlı futbolcunun durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanması bekleniyor.
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Beklediğiniz Savic’e ulaşılamıyor
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