Berat Albayrak’tan öğrencilere güzel jest

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, kendisinin gidemediği maçlarda Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki locasını öğrencilere tahsis etti. Albayrak, Trabzonspor'un, Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında da Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 12 öğrenciyi locasında konuk etti. Satışa çıktıktan 1 dakika sonra tükendiği için bilet alamayan gençler, maçı locadan izleme fırsatı sunduğu için Albayrak'a şu sözlerle teşekkür etti:Berat Albayrak'ın bundan sonra da gidemediği karşılaşmalarda locasını öğrencilere tahsis etmeye devam edeceği bildirildi.