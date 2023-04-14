Beşiktaş kapalı gişe

Trabzonspor, bu sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hedef dışında kalsa da taraftarlar, Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.Daha önceki büyük maçlara oranla daha uygun fiyata satılan biletlere yoğun talep var. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerin yüzde 90'ı tüketildi. Maç saatine kadar kalan biletlerin de satılması ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.TRABZON, İhsan Gündüz Derelioğlu ile 3. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 2020- 21'de Abdullah Avcı göreve gelmeden önce Derelioğlu yönetiminde Alanya ile 1-1 berabere kalırken, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilmişti. Derelioğlu, Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.FIRTINA, evindeki büyük maçlarda başarılı performansıyla öne çıkıyor. Sahasında en son 2020-21'de F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Trabzon, sonrasında G.Saray ile 2-2 ve 0-0, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi, evinde F.Bahçe ile oynadığı iki maçı da 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla kazanmıştı