Beşiktaş’ın B’si bile konuşulmadı

Pazar günü ligde oynayacakları Beşiktaş maçını hiç düşünmediklerini kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü, “Monaco karşılaşması gruptan çıkmak için önemli. Tek amacımız 3 puanı almak” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugünkü Monaco karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Zorbir rakip ile karşılaşacaklarınıve dikkatli olmaları gerektiğinihatırlatan tecrübeliçalıştırıcı şöyle konuştu: MONACO'YLA orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalıkbölümünü 1 kişieksik oynamak bizizihinsel ve fiziksel olarak yordu. Bu kez oyun 11'e 11 başlayacak. Seyircimizin önünde kazanarak bir avantaj sağlamak bütün arzumuz. Grubun içinde kalıp devam etmek istiyoruz.
KADRODA BİR SÜRPRİZ OLMAYACAK ŞU an bir sonraki maçı düşünmüyoruz. Sıradaki maç, en değerli maçtır. Biz Beşiktaş ile 10. haftada final oynamıyoruz, bir lig maçı. Monaco ise gruptan çıkmak için önemli. Bu yüzdenBeşiktaş maçının B'sini biletelaffuz etmedik. Sadece Monaco maçına hazırlanıyoruz. KADRO belli. Belli yerlerde rotasyon yapamıyorum. Oyuncuların ölçüm sonuçlarına bakacağız, antrenmanı yapacağız. Zaten Maxi Gomez cezalı.Fransızlar ile oynadığımız içinmaçı Umut'a bıraktık. Kadroda büyük bir sürpriz olmayacağını düşünüyorum.
TEPKİ GÖSTERMEK BİR ŞEY KATMIYOR TARAFTARA söylediğim şey sitem değildi aksine bir ricaydı. Ben de oyuncularabaskı yapıyorum ancakmaç içinde oyuncuya tepkigöstermek bize bir şey katmıyor. EVIMIZDE oynayacağımız maçları kazanırsak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
12. ADAM MAÇA HAZIR
MONACO'YA, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ciddi bir taraftar baskısı oluşturmak isteyen bordo-mavili taraftarlar, stadyumda birlikte hareket edecek. Konuk ekibin taraftar baskısına alışık olmamasını avantaja çevirmek isteyen teknik ekip de tribünlerin bu maçtaki desteğini arkasına alarak maçın ilk dakikasından itibaren baskın bir oyun oynamaya çalışacak.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Trabzonspor, Monaco'yu ağırlayacak. Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısı Gomez takımda yer almayacak. Dünkü antrenmana, kas spazmı geçiren Trezeguet ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Mısırlı yıldız ile Ömür'ün durumları maç saatinde belli olacak. Trezeguet oynamazsa, forma Yusuf Yazıcı'nın olacak. Avcı, orta sahada ise Siopis yerine Gbamin'i, forvette Gomez yerine Umut'u görevlendirecek.
YÖNETİM KIZGIN! BEŞİKTAŞ'A DA AYNI TARİFE
PAZAR günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmama kararı Trabzonspor yönetimini kızdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki G.Saray maçına İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aksi yöndeki kararına rağmen özel taleple rakip takım taraftarlarının girişini sağlayan yönetim, siyah-beyazlıların aldığı bu karar sonrası, iç sahada oynanacak olan rövanşta aynı uygulamayı rakibe yönelik yapma kararı aldı.
SORU CEVAP BülentTİMURLENK Klişelere hiç takılmayın!
Monaco maçına Trabzonspornasıl bir 11 ile çıkmalı? Avrupa'da 8+3 sıkıntısı olmadığından öncelikle Eren'in yerine Denswill düşünülebilir. Çünkü Trabzonspor beklerinden hiç hücum katkısı almıyor. Gomez cezalı, elbette Umut Bozok 11'de forma giyecek. Orta sahada Siopis yerine fiziği ikili mücadelelerde sertlik yaratacak Gbamin'in oynaması mantıklı olur. 'Yusuf Yazıcı Monaco'yutanıyor, Fransa Ligi'nden geldi'gibi klişelere takılmayalım. Yazıcı'nın ayakta duracak hali yok. Bu yüzden Abdülkadir veya Naci Ünüvar gibi genç ve aç bir oyuncu formayı daha fazla hak ediyor.
Abdullah Avcı bu maçı kaybedersehafta sonu Beşiktaş ile ligdeoynayacağı kritik karşılaşmakendisi adına final olur mu? Monaco'yu kaybederseniz ilk 2 hayali Kaf Dağı'nın ardında kalıyor. Beşiktaş'ın da önemli sıkıntıları var ama büyük maçlarda seyirci avantajıyla parçalı bulutlu havayı dağıtmak isteyecekler. Trabzonspor.F.Bahçe'nin yapabildiği ön alan presiniyapabilen bir takım değil. En kötü senaryoda iki maç kaybedilse bile Avcı ile mutlaka yola devam edilmeli. Canlar sıkılır, ipler gerilir ama Dünya Kupası arasına kadar değişimi masaya yatırmak hocanın geçen yılki emeklerine yapılmış bir ayıp olur.