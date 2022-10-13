Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Beşiktaş’ın B’si bile konuşulmadı
Giriş Tarihi: 13.10.2022

Beşiktaş’ın B’si bile konuşulmadı

YUNUS EMRE SEL
Beşiktaş’ın B’si bile konuşulmadı

Pazar günü ligde oynayacakları Beşiktaş maçını hiç düşünmediklerini kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü, “Monaco karşılaşması gruptan çıkmak için önemli. Tek amacımız 3 puanı almak” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugünkü Monaco karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Zor bir rakip ile karşılaşacaklarını ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:
MONACO'YLA orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. Oyunun 85 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynamak bizi zihinsel ve fiziksel olarak yordu. Bu kez oyun 11'e 11 başlayacak. Seyircimizin önünde kazanarak bir avantaj sağlamak bütün arzumuz. Grubun içinde kalıp devam etmek istiyoruz.

KADRODA BİR SÜRPRİZ OLMAYACAK
ŞU an bir sonraki maçı düşünmüyoruz. Sıradaki maç, en değerli maçtır. Biz Beşiktaş ile 10. haftada final oynamıyoruz, bir lig maçı. Monaco ise gruptan çıkmak için önemli. Bu yüzden Beşiktaş maçının B'sini bile telaffuz etmedik. Sadece Monaco maçına hazırlanıyoruz.
KADRO belli. Belli yerlerde rotasyon yapamıyorum. Oyuncuların ölçüm sonuçlarına bakacağız, antrenmanı yapacağız. Zaten Maxi Gomez cezalı. Fransızlar ile oynadığımız için maçı Umut'a bıraktık. Kadroda büyük bir sürpriz olmayacağını düşünüyorum.

TEPKİ GÖSTERMEK BİR ŞEY KATMIYOR
TARAFTARA söylediğim şey sitem değildi aksine bir ricaydı. Ben de oyunculara baskı yapıyorum ancak maç içinde oyuncuya tepki göstermek bize bir şey katmıyor.
EVIMIZDE oynayacağımız maçları kazanırsak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

12. ADAM MAÇA HAZIR
MONACO'YA, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ciddi bir taraftar baskısı oluşturmak isteyen bordo-mavili taraftarlar, stadyumda birlikte hareket edecek. Konuk ekibin taraftar baskısına alışık olmamasını avantaja çevirmek isteyen teknik ekip de tribünlerin bu maçtaki desteğini arkasına alarak maçın ilk dakikasından itibaren baskın bir oyun oynamaya çalışacak.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Trabzonspor, Monaco'yu ağırlayacak. Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısı Gomez takımda yer almayacak. Dünkü antrenmana, kas spazmı geçiren Trezeguet ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Mısırlı yıldız ile Ömür'ün durumları maç saatinde belli olacak. Trezeguet oynamazsa, forma Yusuf Yazıcı'nın olacak. Avcı, orta sahada ise Siopis yerine Gbamin'i, forvette Gomez yerine Umut'u görevlendirecek.

YÖNETİM KIZGIN! BEŞİKTAŞ'A DA AYNI TARİFE
PAZAR günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmama kararı Trabzonspor yönetimini kızdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki G.Saray maçına İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aksi yöndeki kararına rağmen özel taleple rakip takım taraftarlarının girişini sağlayan yönetim, siyah-beyazlıların aldığı bu karar sonrası, iç sahada oynanacak olan rövanşta aynı uygulamayı rakibe yönelik yapma kararı aldı.

SORU CEVAP
Bülent TİMURLENK
Klişelere hiç takılmayın!

Monaco maçına Trabzonspor nasıl bir 11 ile çıkmalı?
Avrupa'da 8+3 sıkıntısı olmadığından öncelikle Eren'in yerine Denswill düşünülebilir. Çünkü Trabzonspor beklerinden hiç hücum katkısı almıyor. Gomez cezalı, elbette Umut Bozok 11'de forma giyecek. Orta sahada Siopis yerine fiziği ikili mücadelelerde sertlik yaratacak Gbamin'in oynaması mantıklı olur. 'Yusuf Yazıcı Monaco'yu tanıyor, Fransa Ligi'nden geldi' gibi klişelere takılmayalım. Yazıcı'nın ayakta duracak hali yok. Bu yüzden Abdülkadir veya Naci Ünüvar gibi genç ve aç bir oyuncu formayı daha fazla hak ediyor.

Abdullah Avcı bu maçı kaybederse hafta sonu Beşiktaş ile ligde oynayacağı kritik karşılaşma kendisi adına final olur mu?
Monaco'yu kaybederseniz ilk 2 hayali Kaf Dağı'nın ardında kalıyor. Beşiktaş'ın da önemli sıkıntıları var ama büyük maçlarda seyirci avantajıyla parçalı bulutlu havayı dağıtmak isteyecekler. Trabzonspor. F.Bahçe'nin yapabildiği ön alan presini yapabilen bir takım değil. En kötü senaryoda iki maç kaybedilse bile Avcı ile mutlaka yola devam edilmeli. Canlar sıkılır, ipler gerilir ama Dünya Kupası arasına kadar değişimi masaya yatırmak hocanın geçen yılki emeklerine yapılmış bir ayıp olur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Putin'in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
SON DAKİKA: ABD'nin F-16 kararı Yunanistan'ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis'i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...
Son dakika: AK Parti'nin son oy oranı ne? Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen duyurdu
Magnum çekiliş sonuçları isim isim kazananlar listesi sorgulama ekranı: 2022 Magnum Maserati sonuçları açıklandı
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın 3 ve 4. eleme adayları
Sözcü’nün iki yüzü! Fotoğraf oyunu deşifre oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan tabela oyunu: 15 yıllık yurdu yeniden açtı
İstanbul'da İETT şoförü dehşeti! Doktora yumruklar savurdu
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine FLAŞ asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı! Asgari ücret ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ın B’si bile konuşulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA