Beşiktaş’ın B’si bile konuşulmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugünkü Monaco karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.orada bir maç oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık.Bu kez oyun 11'e 11 başlayacak. Seyircimizin önünde kazanarak bir avantaj sağlamak bütün arzumuz. Grubun içinde kalıp devam etmek istiyoruz.an bir sonraki maçı düşünmüyoruz. Sıradaki maç, en değerli maçtır. Biz Beşiktaş ile 10. haftada final oynamıyoruz, bir lig maçı. Monaco ise gruptan çıkmak için önemli.Sadece Monaco maçına hazırlanıyoruz.belli. Belli yerlerde rotasyon yapamıyorum. Oyuncuların ölçüm sonuçlarına bakacağız, antrenmanı yapacağız.Kadroda büyük bir sürpriz olmayacağını düşünüyorum.söylediğim şey sitem değildi aksine bir ricaydı.oynayacağımız maçları kazanırsak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz.MONACO'YA, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ciddi bir taraftar baskısı oluşturmak isteyen bordo-mavili taraftarlar, stadyumda birlikte hareket edecek. Konuk ekibin taraftar baskısına alışık olmamasını avantaja çevirmek isteyen teknik ekip de tribünlerin bu maçtaki desteğini arkasına alarak maçın ilk dakikasından itibaren baskın bir oyun oynamaya çalışacak.Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Trabzonspor, Monaco'yu ağırlayacak. Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısıDünkü antrenmana, kas spazmı geçiren Trezeguet ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Mısırlı yıldız ile Ömür'ün durumları maç saatinde belli olacak. Trezeguet oynamazsa, forma Yusuf Yazıcı'nın olacak. Avcı, orta sahada ise Siopis yerine Gbamin'i, forvette Gomez yerine Umut'u görevlendirecek.günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmama kararı Trabzonspor yönetimini kızdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki G.Saray maçına İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aksi yöndeki kararına rağmen özel taleple rakip takım taraftarlarının girişini sağlayan yönetim, siyah-beyazlıların aldığı bu karar sonrası, iç sahada oynanacak olan rövanşta aynı uygulamayı rakibe yönelik yapma kararı aldı.8+3 sıkıntısı olmadığından öncelikle Eren'in yerine Denswill düşünülebilir. Çünkü Trabzonspor beklerinden hiç hücum katkısı almıyor. Gomez cezalı, elbette Umut Bozok 11'de forma giyecek. Orta sahada Siopis yerine fiziği ikili mücadelelerde sertlik yaratacak Gbamin'in oynaması mantıklı olur.Yazıcı'nın ayakta duracak hali yok. Bu yüzden Abdülkadir veya Naci Ünüvar gibi genç ve aç bir oyuncu formayı daha fazla hak ediyor.kaybederseniz ilk 2 hayali Kaf Dağı'nın ardında kalıyor. Beşiktaş'ın da önemli sıkıntıları var ama büyük maçlarda seyirci avantajıyla parçalı bulutlu havayı dağıtmak isteyecekler.En kötü senaryoda iki maç kaybedilse bile Avcı ile mutlaka yola devam edilmeli. Canlar sıkılır, ipler gerilir ama Dünya Kupası arasına kadar değişimi masaya yatırmak hocanın geçen yılki emeklerine yapılmış bir ayıp olur.