Beşiktaş’ın havasını kırmak istiyoruz

Trabzonspor'da 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş, dün taraftarların da katılımıyla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.etmek lazım, şu anki rakibimiz (Beşiktaş) oynadığı oyun ve aldığı sonuçla bir hava, form yakaladı.kadar herkesin beğeniyle izlediği, güzel futbol oynatan bir takım yaratmak istiyoruz.Gönüllere girmek çok önemli, gönüllerimizde olduğunuzu bilin.iş yaptığım Trabzonspor'a geri döndüm. Başkanın olağanüstü heyecanı ve isteği var. Boş mukaveleye imza attık. Söz veriyorum ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız.kağıt üstünde atılır, sözler karşılıklı verilir. Zorluklarımız var, önümüzde 3 müsabaka bulunuyor; Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep...itibarıyla güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz.Hedef olarak şampiyonluk yarışında varız. Bu hedefi kovalayacağız.sorunları ve çözümleri var.Trabzonspor'da sürekli başarıyı yakalayacak ortamı oluşturmak istiyoruz.13 Eylül son gün. Hücum bölgesine Banza'yı aldık.Bir tanesi de Onuachu, gelişmeleri takip edip değerlendireceğiz.kesinlikle ihmal edilmeyecek. Ali Şahin var, Poyraz var, Salih var. Hepsini değerlendireceğim, durumlarını göreceğiz.Transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kontenjanı hakkında yöneltilen soruya, "Açıkçası ben bu saatten sonra kural değişikliği olacağını düşünmüyorum. Yabancı kuralıyla alakalı genel olarak değerlendirme yapayım; iyi oyuncu olduktan sonra kıstas dahilinde olabilir. Yaş veya millilik konulabilir. Geldikten sonra satılırsa daha iyi olabilir" yanıtını verdi.