Beşiktaş’ın havasını kırmak istiyoruz

Trabzonspor'da 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş, dün taraftarların da katılımıyla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da katıldığı törende tecrübeli hoca; takımın durumu, transfer çalışmaları ve Beşiktaş ile oynayacakları maça dair şunları söyledi:
KABUL
etmek lazım, şu anki rakibimiz (Beşiktaş) oynadığı oyun ve aldığı sonuçla bir hava, form yakaladı. Bunu kırmak istiyoruz. En zor maçımız olacak. Başlangıcın iyi olmasını istiyorum.
DEVREYE
kadar herkesin beğeniyle izlediği, güzel futbol oynatan bir takım yaratmak istiyoruz. Yoksa başkan heyecanını kaybeder.
Gönüllere girmek çok önemli, gönüllerimizde olduğunuzu bilin.
BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTIK
ÖZLEMLE
iş yaptığım Trabzonspor'a geri döndüm. Başkanın olağanüstü heyecanı ve isteği var. Boş mukaveleye imza attık. Söz veriyorum ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız.
İMZALAR
kağıt üstünde atılır, sözler karşılıklı verilir. Zorluklarımız var, önümüzde 3 müsabaka bulunuyor; Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep... Bu dönemi aşmak istiyoruz.
BUGÜN
itibarıyla güvensizliği ortadan kaldırmak istiyoruz. Yarışmak zorundayız, puan kayıplarımız var.
Hedef olarak şampiyonluk yarışında varız. Bu hedefi kovalayacağız.
ONUACHU'YU TAKİP EDİYORUZ
TRABZONSPOR'UN
sorunları ve çözümleri var. Oyuncularla ilgili şikâyetim yok. Her oyuncu gidebilir, yenileri gelebilir.
Trabzonspor'da sürekli başarıyı yakalayacak ortamı oluşturmak istiyoruz.
TRANSFERDE
13 Eylül son gün. Hücum bölgesine Banza'yı aldık. Onuachu olsaydı belki alınmayacaktı. Onauchu faydalı oldu ancak ekonomik tarafı var. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz.
Bir tanesi de Onuachu, gelişmeleri takip edip değerlendireceğiz.
ALTYAPI
kesinlikle ihmal edilmeyecek. Ali Şahin var, Poyraz var, Salih var. Hepsini değerlendireceğim, durumlarını göreceğiz. Futbolcu sahaya çıkarken asla yaşına bakılmaz.
BAŞKAN DOĞAN: ARTIK KURAL DEĞİŞMEZ
Transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kontenjanı hakkında yöneltilen soruya, "Açıkçası ben bu saatten sonra kural değişikliği olacağını düşünmüyorum. Yabancı kuralıyla alakalı genel olarak değerlendirme yapayım; iyi oyuncu olduktan sonra kıstas dahilinde olabilir. Yaş veya millilik konulabilir. Geldikten sonra satılırsa daha iyi olabilir" yanıtını verdi.