Beşiktaş’tan büyük kulübe geldim!

Trabzonspor'un yeni transferleri Simon Banza ve Serdar Saatçı dün Trabzon'a geldi. İki oyuncu da havaalanında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve siyahbeyazlılardan olaylı bir şekilde ayrılan 21 yaşındaki stoper, "Tarifsiz duygular içerisindeyim çünkü Beşiktaş'tan buraya geldim, daha büyük bir kulübe geldim. Daha tecrübeli döndüm. Braga'da daha çok maç oynadım" dedi. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet ise "Beşiktaş maçına hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapamaya çalışacağım. Çok gol atıp gollerimle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.