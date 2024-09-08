Billing olmazsa Lescano gelecek

Trabzonspor transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Abdullah Avcı sonrası takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda bir merkez orta saha ve bir kanat forvet arayışına girişen Karadeniz kulübü, birçok isimle temasa geçmiş durumda.Bu önerisi kabul edilmeyen yönetimin satın alma opsiyonlu formülü devreye sokarak ikinci kez Ada ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.Billing transferinde istediği sonuca ulaşamaması ihtimaline karşın alternatif isimlerle de görüşen Fırtına, Arjantinli Alan Lescano'yu da listesine aldı.Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferini bonservisiyle gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, girişimlerini sürdürüyor.TEKNİK direktör Şenol Güneş'in istediği ve güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen ve Philip Billing, oyunu iki yönlü oynayabilen, fizik olarak güçlü ve top tekniğiyle öne çıkan bir futbolcu. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.