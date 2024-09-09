Billing&Lescano için yoğun pres!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Merkez orta saha ve kanat bölgesine takviye isteyen Trabzonspor, tekliflerine yanıt bekliyor. Bournemouth'a Danimarkalı orta saha Philip Billing için kiralama teklifi yapan bordomavililer, bir yandan da oyuncuyu ikna etmek için uğraşıyor. Bu nedenle Arjantinli Alan Lescano için Argentinos Juniors'a bonservis teklifi yapıldı. 22 yaşındaki futbolcu için de yoğun uğraşlar sürüyor.Millimaçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan ve yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile ilk çalışmasını geçtiğimiz perşembe günü yapan Trabzonspor, üç günlük idmanın ardından dünü dinlenerek geçirdi. Bordomavililer, bugün yeniden toplanarak Beşiktaş maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.