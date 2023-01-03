Bir daha olmayacak!

Avcı, ağır Karagümrük yenilgisindeki hataları oyunculara ezberletti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün sabah yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Avcı'nın görüntülü analizlerle 4-1 kaybedilen Fatih Karagümrük müsabakasını oyuncularına tekrar tekrar izlettiği ve "Ben bumağlubiyeti kabullenemiyorum.Maçı birkaçkez tekrar tekrar izledim.Biz bu maçta neyaptık, neleri yapamadıkbunları hepimiz tek tekgöreceğiz ve bir dahayapmayacağız" dediği öğrenildi