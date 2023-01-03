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Giriş Tarihi: 3.1.2023

Bir daha olmayacak!

Bir daha olmayacak!

Avcı, ağır Karagümrük yenilgisindeki hataları oyunculara ezberletti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün sabah yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla yaklaşık 1 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Avcı'nın görüntülü analizlerle 4-1 kaybedilen Fatih Karagümrük müsabakasını oyuncularına tekrar tekrar izlettiği ve "Ben bu mağlubiyeti kabullenemiyorum. Maçı birkaç kez tekrar tekrar izledim. Biz bu maçta ne yaptık, neleri yapamadık bunları hepimiz tek tek göreceğiz ve bir daha yapmayacağız" dediği öğrenildi

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