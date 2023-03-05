Bir devir kapandı

Trabzonspor'un Süper Lig'de devam eden 36 maçlık (24G-12B) iç saha yenilmezlik serisini Ümraniyespor sonlandırdı. Evinde 726 gün sonra mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, iki yıl sonra taraftarının önünden eli boş ayrıldıTrabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (15) ve orta yaptığı (20) ilk yarıyı Ümraniyespor karşısında oynadı ancak sonuç alamadı.dün iki şok birden yaşandı. Bordo-mavili ekipte Ümraniyespor karşılaşması öncesi son antrenmanda sakatlanan'ın sol uyluk ön bölgede kas (rectus femoris) yaralanması nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Mücadelenin ilk yarısında ise bir pozisyonda ayağını topa doğru uzatan, sol arka baldırında yaşadığı sorun nedeniyle oyuna devam edemedi. Mısırlı yıldız, 34'te yerini Naci'ye bıraktı.ÜMRANIYESPOR karşısında ilk 11'de şans bulan Umut Bozok, etkisiz kalınca tribünlerce ıslıklandı. İkinci yarının başında yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakan golcü futbolcuya sosyal medyada taraftarlar, "Ne zaman gol atacaksın? Sahada boş boş geziyorsun, aklın nerede? Bu nasıl golcü!" yorumları yaptılar. 1 şutta isabet sağlayamayan, 10 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabilen Umut, top kapma ve orta gibi değerlerde de sıfır çekti. Bu arada yenen ikinci golün ardından tribünler tüm takımı protesto etti.TRABZONSPOR, bu sezonki şanssızlığını Ümraniyespor maçında da sürdürdü. Abdülkadir Ömür ile 2 kez direği geçemeyen bordo-mavililer, toplamda 11 defa bu durumu yaşarken ligde Fenerbahçe ve Konyaspor ile ikinci sırayı aldı. Bakasetas, Gomez, Trezeguet, Abdülkadir 2'şer kez direkleri döverken Bartra, Siopis ve Djaniny de 1'er defa bu şanssızlığı yaşadı.Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya, üzerinde Türkiye ve Yunanistan bayraklarının yer aldığı siyah tişörtlerle çıkarak, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle "Geçmiş olsun komşu" mesajı verdi.