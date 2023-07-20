Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Bir Hırvat daha
Giriş Tarihi: 20.7.2023

Bir Hırvat daha

YUNUS EMRE SEL
Bir Hırvat daha

Bordo-mavililer, Varazdin forması giyen 10 numara Tonio Teklic’in transferi için prensip anlaşmasına vardı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için kollarını sıvayan Trabzonspor, bir transferde daha imza aşamasına geldi. Fırtına, geçtiğimiz günlerde gündeme giren Hırvat futbolcu Tonio Teklic ve kulübü Varazdin ile prensip anlaşmasına vardı. 10 numarada ve sağ kanatta forma giyen oyuncu, Mislav Orsic ve Filip Benkovic takviyelerinin ardından Fırtına'nın bu sezon 3'üncü Hırvat yıldızı olacak. Bordo-mavililerin, bu transferi teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle gerçekleştireceği ve yabancı kontenjanında boş olan 23 yaş altı için yapılacağı belirtildi. GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
Bonservisi, Trabzonspor'un eski oyuncusu Davor Vugrinec'in asbaşkanlığnı yaptığı Hırvat ekibi Varazdin'de bulunan Teklic, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 9 gol atıp, 2 asist yaptı. Hajduk Split altyapısından yetişen genç futbolcu, ülkesinin milli takımının U19 ve U20 kategorilerinde oynadı. Tonio Teklic, özellikle kolay adam eksiltme becerisi ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor. 1.82'lik futbolcu, sol ayağını kullanıyor.

MAXİ GOMEZ GRANADA'YA
Trabzonspor'un İspanyol forveti Maxi Gomez'in takımdan ayrılışı için geri sayıma geçildi. Forvet bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen ve bu nedenle Uruguaylı yıldızı gönderme ihtimali bulunan bordo-mavililer, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İsmi birçok İspanyol takımıyla anılan 26 yaşındaki santrfora ilk girişimi Granada yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Diğer İspanyol kulüplerinin de bu hamle sonrası resmi teklifte bulunması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Hırvat daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA