Bir Hırvat daha

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için kollarını sıvayan Trabzonspor, bir transferde daha imza aşamasına geldi.10 numarada ve sağ kanatta forma giyen oyuncu,Bordo-mavililerin, bu transferi teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle gerçekleştireceği ve yabancı kontenjanında boş olan 23 yaş altı için yapılacağı belirtildi. GEÇEN SEZON 9 GOL ATTIBonservisi, Trabzonspor'un eski oyuncusuHajduk Split altyapısından yetişen genç futbolcu, ülkesinin milli takımının U19 ve U20 kategorilerinde oynadı.İspanyol forveti Maxi Gomez'in takımdan ayrılışı için geri sayıma geçildi. Forvet bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen ve bu nedenleİsmi birçok İspanyol takımıyla anılan 26 yaşındaki santrfora ilk girişimi Granada yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.