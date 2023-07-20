Bir Hırvat daha

Bordo-mavililer, Varazdin forması giyen 10 numara Tonio Teklic’in transferi için prensip anlaşmasına vardı
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için kollarını sıvayan Trabzonspor, bir transferde daha imza aşamasına geldi. Fırtına, geçtiğimizgünlerde gündeme giren Hırvat futbolcuTonio Teklic ve kulübü Varazdinile prensip anlaşmasına vardı. 10 numarada ve sağ kanatta forma giyen oyuncu, Mislav Orsic ve Filip Benkovic takviyelerininardından Fırtına'nın bu sezon 3'üncüHırvat yıldızı olacak. Bordo-mavililerin, bu transferi teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle gerçekleştireceği ve yabancı kontenjanında boş olan 23 yaş altı için yapılacağı belirtildi. GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI
Bonservisi, Trabzonspor'un eski oyuncusu Davor Vugrinec'inasbaşkanlığnı yaptığı Hırvat ekibiVarazdin'de bulunan Teklic, geçensezon 34 maçta forma giydi ve9 gol atıp, 2 asist yaptı. Hajduk Split altyapısından yetişen genç futbolcu, ülkesinin milli takımının U19 ve U20 kategorilerinde oynadı. Tonio Teklic, özelliklekolay adam eksiltme becerisi ve uzaktanşutlarıyla dikkat çekiyor. 1.82'lik futbolcu,sol ayağını kullanıyor.
MAXİ GOMEZGRANADA'YA Trabzonspor'un İspanyol forveti Maxi Gomez'in takımdan ayrılışı için geri sayıma geçildi. Forvet bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen ve bu nedenle Uruguaylı yıldızı göndermeihtimali bulunan bordo-mavililer,bu oyuncu için gelen tekliflerideğerlendirmeye aldı. İsmi birçok İspanyol takımıyla anılan 26 yaşındaki santrfora ilk girişimi Granada yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Diğer İspanyol kulüplerininde bu hamle sonrası resmi tekliftebulunması bekleniyor.