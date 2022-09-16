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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Bir kıvılcım lazımdı

YUNUS EMRE SEL
Bir kıvılcım lazımdı

Avcı: “Kazandık ve Avrupa Ligi’nde yarışın içine dahil olduk”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının oyununu beğendiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. Kazandık ve yarışın içine dahil olduk. Avrupa Ligi'nde varlığımızı hissettirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftara da teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda yaratılan suni gündemde bana ve ekibime destek oldular. Bu şehrin enerjisi var, bunu pozitif yönde kullanalım. Takımın potansiyeli var. Bugün bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı. Bunu yakaladık diye düşünüyorum."

HAMSİK: KOMPAKT FUTBOL OYNADIK!
Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, çok ihtiyaçları olduğu bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Kazanmaya başlamak istiyorduk" diyen Slovak oyuncu, "Bizim için çok önemliydi. Kaliteli ve kompakt oyun oynadık. 3 gün sonra ligde önemli bir maçımız var ona odaklanacağız. İlk 11'e dönmek önemli ve özeldi. Golden dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, maçta yüzde 84 pas başarısıyla oynarken, girdiği 2 ikili mücadelenin de birini aldı.

ÖMÜR'E SOYUNMA ODASINDA SERUM VERİLDİ
Oyuna 61. dakikada dahil olan ancak midesindeki ağrılar sonrasında 79'da oyundan sedye ile çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun midesinde kasılma olduğu ve soyunma odasında serum tedavisi uygulandığı açıklandı.

11.5 MİLYON TL DAHA GELDİ
BORDO-MAVILILER, Kızılyıldız galibiyeti ile birlikte kasayı da doldurdu. Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 3 milyon 630 bin Euro (66.3 milyon TL) kazanan Karadeniz ekibi dün elde ettiği galibiyetle de 630 bin Euro alıp (11.5 milyon TL) toplamda 77 milyon 800 bin TL geliri cebine koydu.

8 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
FIRTINA, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına da Kızılyıldız maçı ile nokta koydu. Bordo-mavili kulüp, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken dün bu şanssızlığını kırdı. Trabzonspor son galibiyetini Kasım 2014'te Ukrayna ekibi M.Kharkiv karşısında alırken 8 yıl sonra bir zafer daha geldi.

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