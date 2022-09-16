Bir kıvılcım lazımdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının oyununu beğendiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. Kazandık ve yarışın içine dahil olduk.Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftara da teşekkür ediyoruz.Bu şehrin enerjisi var, bunu pozitif yönde kullanalım. Takımın potansiyeli var.Trabzonspor'unyıldızı Marek Hamsik, çok ihtiyaçları olduğu bir galibiyet aldıklarını söyledi.diyen Slovak oyuncu, "Bizim için çok önemliydi. Kaliteli ve kompakt oyun oynadık. 3 gün sonra ligde önemli bir maçımız var ona odaklanacağız. İlk 11'e dönmek önemli ve özeldi. Golden dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, maçta yüzde 84 pas başarısıyla oynarken, girdiği 2 ikili mücadelenin de birini aldı.Oyuna 61. dakikada dahil olan ancak midesindeki ağrılar sonrasında 79'da oyundan sedye ile çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun midesinde kasılma olduğu ve soyunma odasında serum tedavisi uygulandığı açıklandı.BORDO-MAVILILER, Kızılyıldız galibiyeti ile birlikte kasayı da doldurdu. Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 3 milyon 630 bin Eurokazanan Karadeniz ekibi dün elde ettiği galibiyetle de 630 bin Euro alıptoplamda 77 milyon 800 bin TL geliri cebine koydu.FIRTINA, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına da Kızılyıldız maçı ile nokta koydu.Trabzonspor son galibiyetini Kasım 2014'te Ukrayna ekibi M.Kharkiv karşısında alırken 8 yıl sonra bir zafer daha geldi.