Bir kıvılcım lazımdı

Avcı: “Kazandık ve Avrupa Ligi’nde yarışın içine dahil olduk”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının oyununu beğendiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Daha dengeli,kompakt,merkezi kapatan vetopa sahip olan, oyununbütünde çok iyi Trabzonsporvardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. Kazandık ve yarışın içine dahil olduk. Avrupa Ligi'ndevarlığımızı hissettirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftara da teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda yaratılansuni gündemde bana ve ekibimedestek oldular. Bu şehrin enerjisi var, bunu pozitif yönde kullanalım. Takımın potansiyeli var. Bugün bir kıvılcımaihtiyacımız vardı. Bunu yakaladık diyedüşünüyorum."
HAMSİK: KOMPAKT FUTBOL OYNADIK!
Trabzonspor'unyıldızı Marek Hamsik, çok ihtiyaçları olduğu bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Kazanmaya başlamak istiyorduk" diyen Slovak oyuncu, "Bizim için çok önemliydi. Kaliteli ve kompakt oyun oynadık. 3 gün sonra ligde önemli bir maçımız var ona odaklanacağız. İlk 11'e dönmek önemli ve özeldi. Golden dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, maçta yüzde 84 pas başarısıyla oynarken, girdiği 2 ikili mücadelenin de birini aldı.
ÖMÜR'E SOYUNMA ODASINDA SERUM VERİLDİ
Oyuna 61. dakikada dahil olan ancak midesindeki ağrılar sonrasında 79'da oyundan sedye ile çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun midesinde kasılma olduğu ve soyunma odasında serum tedavisi uygulandığı açıklandı.
11.5 MİLYON TL DAHA GELDİ
BORDO-MAVILILER, Kızılyıldız galibiyeti ile birlikte kasayı da doldurdu. Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 3 milyon 630 bin Euro (66.3 milyon TL) kazanan Karadeniz ekibi dün elde ettiği galibiyetle de 630 bin Euro alıp (11.5 milyonTL) toplamda 77 milyon 800 bin TL geliri cebine koydu.
8 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
FIRTINA, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına da Kızılyıldız maçı ile nokta koydu. Bordo-mavilikulüp, Avrupa Ligi'ndeki son 4maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgialırken dün bu şanssızlığınıkırdı. Trabzonspor son galibiyetini Kasım 2014'te Ukrayna ekibi M.Kharkiv karşısında alırken 8 yıl sonra bir zafer daha geldi.