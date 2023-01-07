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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Bir maçla fikrim değişmezbir

YUNUS EMRE SEL
Bir maçla fikrim değişmezbir
Trabzonspor yönetim kurulunun devre arasında takımın maaş bütçesini düşürmeye yönelik planları devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı da buna destek verdi. Giresunspor maçı sonrası "Bir maçla görüşüm değişmez, altyapıdan oyuncu çıkarıyoruz, yetiştiriyoruz. Transfere ihtiyacımız yok, taraftara ihtiyacımız" var diyen Avcı, hâlâ beklentilerin uzağında kalan Denswil, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı gibi oyuncularla yolların ayrılabileceğini işaret etti.

DJANİNY KENDİNE GELDİ
TRABZONSPOR'UN ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde yabancı kontenjanını da açmak için kadrodan göndermeyi planladığı isimler arasında yer alan Djaniny Semedo, yavaş yavaş tempo tutmaya başladı. Sezona tutuk giren ve Dünya Kupası arasında da sakatlığı nedeniyle takımla fazla çalışma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, ligdeki son iki iç saha maçında sonradan girerek asist katkısı sağlamayı başardı. Fenerbahçe karşısında Trezeguet'ye asist yapan Djaniny, Giresunspor maçında da oyuna girer girmez Doğucan'a harika bir gol pası verdi. 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu, hocası Abdullah Avcı'ya da Visca'nın yokluğunda formayı alabilmek için mesajı verdi.

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Bir maçla fikrim değişmezbir
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